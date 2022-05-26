有「政治精算師」之稱的中國國民黨主席朱立倫，再加上曾經是馬政府時期，施政滿意度最高的行政院長張善政，這兩人怎麼會「成就」國民黨桃園市長選戰的亂局？攤開這兩人漂亮的學歷與豐富的經歷，能有如此能耐，實在讓人匪夷所思，甚而懷疑過去的繁華似錦，難道只是鏡花水月，根本虛幻不實。

造成這亂局，其中有十項疑點，至今未解。唯有誠心回答，才能知恥知病，療傷止痛。

一、朱立倫難道「算」不出，讓張善政以此方式出場，會招致極大的反彈嗎？如果知道卻還執意而行，原因是什麼？

二、難道張善政也未能事先意識到，可能造成的事態嚴重嗎？知道而不建言勸阻，放棄職份上該有的意見具申，原因又是什麼？

三、張善政在面對副總統參選人此一名器時，猶能堅持無黨的身分，何以在這次桃園市長一職上，甘違父命投身國民黨？（其父曾囑他唸理工，不要沾政治，因而不加入政黨）

四、朱立倫與張善政是否有不為人知的交換條件，才使得張善政願意以「前副總統參選人」、「前行政院長」之尊，「下戰」桃園？甚而甘為朱立倫選擇此一出場方式所造成的亂局「擋子彈」？

五、朱立倫能說動張善政「加入政黨」、「下戰桃園」、「配合突襲」、「躬身道歉」，是不是早已算好以此「協調」模式，可以在邱奕勝、羅智強、呂玉玲等身上複製？自信何來？

六、朱立倫迄今沒有公開，何以失信國民黨此前曾對外宣稱「反對空降」、「在地優先」、「民調決定」、「徵詢協調」的承諾？推翻的理由為何？

七、朱立倫表示張善政此一人選，已致使「民進黨亂了陣腳」的說法依據為何？只是「個人的親身經歷」？抑或是「樣本極少的抽樣調查」？如此不具科學精神的評估，實有違朱立倫「會計師」性格。

八、國民黨此一「強暴式徵召」的方式與人選，參與決策的人員，是否包括「中央選舉提名委員會」的韓國瑜、連勝文、夏立言、黃健庭（韓國瑜、連勝文皆表示他們是在徵召前一天才被告知）；「中央選戰策略委員會報」的傅崐萁、周錫瑋、劉政鴻、吳碧珠、莊啟旺、黃敏恭。還是只有朱立倫、張善政、黃健庭及選策會「執行長」傅崐萁等四人呢？

九、2月9日中常會通過縣市長提名特別辦法，確定「以『協調』代替初選」原則，而5月18日中常會的「強暴式徵召」，是否違反「協調」原則？既已違反原則，是否視為「無效」？「無效」決議是否應予「撤銷」？另，既是「原則」，自然未排除「例外」，因此，「初選」此一方式應該未被排除才是。

十、再確認去年9月25日黨主席選舉，朱立倫「六都要過半，達不到下台負責」的政治承諾，是否會如實、如質、如期兌現？「六都過半」的標準，究竟是拿下三都？還是四都？畢竟拿下三都，只是「達半」，並未「過半」；「過半」照字面上的意思來看，應該要拿下四都才對。有此一問，旨在希望朱立倫一改消極應戰的策略思考，改以更積極的態度，爭取執政後以施政為民眾服務的機會。

2022選戰，如果在桃園一役，就充滿一堆謎團，實在無助於團結。為免親痛仇快，解鈴還需繫鈴人，誠心作答，或許桃園之亂猶能化危機為轉機。此刻中國國民黨的盛衰枯榮，就繫於朱立倫一人了。

（作者為致理科技大學行銷與流通管理系專任教授）

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