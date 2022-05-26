《晉書．卷四九．阮籍傳》：「籍雖不拘禮教，然發言玄遠，口不臧否人物。」在台灣有很多事大家都司空見慣了，特別是臧否政治人物，幾乎成了大家茶餘飯後的樂事。

我想套一句《甄嬛傳》裡，華妃的名言「賤人就是矯情。」用這句話來臧否台灣的一些政治人物，好像剛好而已。在這個各方政要環視把持之下的政治環境裡，究竟有那些政治人物應該被臧否？

首先是，自以為是型。這種類型的政治人物很多，而且是從地方到中央比比皆是，處處清晰可見。這種人，經常以為自己才高八斗，登高一呼，就會百呼百應，眾人順服。遠的不說，好比近期就有人以為自己很不得了，提名誰就是誰，無須經過民主程序，也無須徵詢眾見，咱家說的就算數。

這種自視才高八斗的人，從年輕就深獲重用，位居要職，也屢獲民意檢驗，擔任地方父母官。這也是這種人，一直以為自己不得了，沒有他，某個團體就要滅亡了。於是他一面顧及團隊續存生命，更大的一面是愛惜自己的去路。這就如同甄嬛說的「再冷，也不該拿別人的血來暖自己。」

上述這種政治人物，在台灣比比皆是，而他們自以為是的個性與作風，除了顯示他們的任性之外，其他都乏善可陳了。遺憾地是，台灣這種政治人物還真不少，實在令人厭惡。

其次是，自視很高型。人嘛多少都會自視高，在所難免，但在台灣許多的政治人物，自始自終就一副不可一世的高姿態，以為他最行，猶如萬般皆下品，唯有他最高。這種政治人物，很多是富二代或政二代，他們夾著家族的財力和背景，橫走天下，玩世不恭，卻又要名愛利，實在令人作噁。

不過在台灣許多自視甚高型的政治人物，通常不久於市（政治市場），但可惡的是，這些人拿著錢與權在揮霍，在搬弄是非，在攀交情，在結黨結派。目的無非在政治環境中撈一些位置，讓自己在位置上盡情耍弄，彰顯自己能耐與本事，藉以打壓異己，逞一時之快。

而這種自視甚高的政治人物，環視當前市場裡，還真不少，藍綠白皆有。

第三是，自欺欺人型。有些人最可悲的是，以為人家都不知道他們在騙人，卻還在遮遮掩掩地隱身其後，其實馬尾都已露在外面給人看見了，還以為沒人知道他在玩什麼把戲，這是可憐得連可憐是什麼都不知道的欺行者。

台灣政壇從來都不缺偽善者，缺的是，公正、嚴謹、認真、專業的政治人物。遺憾的是，這樣的政治人物還真不多，多的是，善於包裝自己、巧於裝填自己、精於塑造自己的偽善的政治人物，這才是台灣政壇令人不敢領教的原因。

我們經常看到一些精於操作媒體，壯大自己的政治人物，在政治的深壑之中，搖擺姿態，自得其樂，卻以為人民的眼睛不一定會，鞭長皆及地掃射到每一個目標，使他們的糗態盡現眼前。

第四是，自感良好型。人通常都會有些自我感覺良好的毛病，原本無可厚非，但在台灣的政壇人物中，這種很會自我感覺良好的人還真不少。說真的，如果說這些政治人物，自我吹噓或自我感覺良好，而能把工作做好，那也就罷了。

當我們遇到這種很會自我感覺良好的政治人物，我們最想說的是，老百姓的好才是你要做得好的事，不是你自己好就好了。身為現代的政治人物，要懂得人民要的是，好好地做自己應該做的事，不該做的事碰都不要碰。

自我感覺良好的政治人物，坦白講，如果能夠把人民託付的事做好，也無可厚非。怕的是，靠吹噓在感覺良好的人，若多了，就令人想吐了。

矯情，矯情，有多少事情都是因為矯情，而弄得人事皆非，萬般無奈。台灣有太多的事是因為矯情搞砸的，搞胡了。台灣的政治人物，請停止矯情，人民都乏了，期待你們做些像樣的事，讓人民不再那麼討厭矯情的你們了。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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