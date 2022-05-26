國民黨主席朱立倫看起來打壞了桃園市長徵召張善政參選這張牌，專斷獨行不與人商量的決策模式，事後身段不夠柔軟、欠缺協調能力的短板，讓外界一覽無遺，對於統領藍營的朱隊長而言，罩不住地方基層的外溢效應，2022選情恐怕會瀰漫擴散下去。

據聞，民進黨內考慮讓新竹市長林智堅轉戰桃園市長，林有竹科治理高滿意度的經驗，唯一放心不下的是新竹市長接班人選，但是這不是太大的問題，小智市長不論落腳何處、不論有無轉戰桃園意願，他的任期將屆，本來就必須擇定接班人參選新竹市長，後續只剩能否換到小英釋出更多籌碼而已。這是不是朱立倫所謂「民進黨陣腳大亂」不得而知，但朱隊長能把一張好牌，處理成地方基層反彈的危機，也真是讓人驚嘆不已。

國民黨近年來中央選舉屢屢吃癟，但是地方選舉的組織戰自立自強，並沒有落居下風，反而是國民黨一股頑強抗綠，展現韌性的力量。最慘最慘的是2014年只剩一都5縣市，若加上違紀以無黨籍參選的花蓮縣長傅崐萁、金門縣長陳福海，一都7縣市應是史上最差成績；2018年立刻反攻回敬3都12縣市。不論這兩屆選情如何起伏，22個縣市議長選舉，國民黨都分別以16席、19席絕對優勢一波流帶走，展現磅礡氣勢。

每天在地方基層打滾的議長們靠的是地方實力，並非靠黨主席關愛的眼神活下來，過去基隆的許財利、台東的吳俊立、花蓮的傅崐萁即使退黨參選，也能把黨中央搞得灰頭土臉；再想想2016年黨中央空降前台北市長郝龍斌參選基隆立委吧，做過台北市長又如何？有軍系爸爸郝柏村撐腰又如何？基本盤藍大於綠又如何？搞到地方基層反彈，這些才算得上是「魚死網破」，但死的卻是國民黨中央，朱隊長想明白了嗎？

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