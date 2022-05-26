菲律賓大選，由兩大總統家族的結盟獲勝，前獨裁者馬可仕之子小馬可仕，與現任總統杜特蒂之女薩拉分別當選總統與副總統。菲律賓人民決定延續杜特蒂路線，並懷念馬可仕威權下的「黃金時代」，證明任何制度的評價，都要以人民的實際生活作為標準。

民進黨 啃蔣經國老本

歐美媒體向來不待見杜特蒂，認為杜特蒂的「掃毒戰爭」充滿著私刑、報復、屠殺，不符合「正當法律程序」；而馬可仕則是被人民推翻，一位貪汙腐敗的獨裁者。這次選舉結果顯示菲律賓人民對杜特蒂與馬可仕的肯定，與歐美傳統價值有極大的差異，有部分媒體因此認為是受「假消息」的影響。

川普認為CNN的新聞是假消息，拜登支持者認為川普的推特是假消息，俄烏之戰雙方互指假消息，菲律賓總統選舉期間也流竄著許多假消息。假消息的確在大部分的選舉存在，但也不會是哪個陣營的專利；或者這麼說，為什麼菲律賓人民寧願相信小馬可仕陣營的「假消息」，而不相信對手的「真消息」？因為「後馬可仕」時代並沒有如承諾變得更好，而在民眾心裡累積出反彈。

相對於馬可仕執政年代久遠，有記憶模糊的成分，杜特蒂任內6年的掃毒行動，則是活生生在每一位菲律賓人民面前上演。要說菲律賓人民對杜特蒂的感受也是「被操弄」，未免牽強。杜特蒂執政下以掃毒之名，數千名潛在毒販未經法院審判就被「法外處決」，軍警權力無限上綱，要批評這些並不困難。菲律賓人民也當然知道，如此不受限制的政府權力，很容易導致錯殺、冤殺，乃至於挾怨報復等等後果；但西方媒體也無法否認，菲律賓人民是壓倒性的支持杜特蒂的掃毒行動。

「民主」與「法治」是歐美價值觀的兩個基石，但在菲律賓，「民意」卻選擇忽略「法治」。究其因，「正當法律程序」要耗費許多時間和資源，而為了不「錯殺一人」，很可能要「放過一百」，對現在的菲律賓人民來說，他們更想要的是「治亂世用重典」。

台灣也曾從威權走向民主，過去的《檢肅流氓條例》，也禁不起憲法檢驗。台灣比菲律賓幸運的是，兩蔣雖曾有威權，但沒有馬可仕家族的奢華，並且在蔣經國晚年主動開放民主轉型；相同之處則是，單論經濟與效率，台灣在「後威權時代」，並沒有表現更好。

展氣魄 先為兩蔣平反

蔣經國扶植台積電，民進黨扶植的則是高端疫苗與福又達，這可以很好解釋，為什麼台灣在民主化後再也沒有產業的亮點，到今天還在吃蔣經國時代的老本。民主要選舉，選舉需要金脈與人脈，民主化後利益團體開始干涉政府的專業決策，像福又達左手給民進黨政治獻金，右手拿到政府的特許權力，政商勾結如此之深，政府的決策很難有長遠、一致的規畫。

的確，「民主」、「自由」本身就是價值，但「民主自由」所呈現出來的結果，是否必然要與「政府效率」牴觸，是台灣社會應該要省思的。菲律賓人民推翻老馬可仕後經過6任總統，又懷念起馬可仕的威權時代，表示「民主」還有一個更上位的價值，是人民實際的生活福祉。

對許多菲律賓人來說，「自由民主派」對馬可仕政權的批評，只是要合理化自己現在掌握的政經資源，但人民的生活卻沒有在革命後變得更好。同樣地，推翻國民黨的民進黨政府，如今有沒有履行「清廉、勤政、愛鄉土」的承諾？民進黨所謂的「轉型正義」，究竟是為了正義還是為了自己的利益，台灣人民也都看在眼裡。

蔣萬安已被國民黨提名參選台北市長，也就要正式面對兩蔣的歷史評價。政見固然是市長選舉不可或缺的，但在民進黨多年來對兩蔣的扭曲下，蔣萬安最大的責任還是在於對蔣家的平反，導正蔣家的歷史定位，這既是藍營對他的期許，也是選戰能否勝利的關鍵。

當菲律賓人民重新懷念起馬可仕時代，那麼政績與操守遠遠超過馬可仕的兩蔣父子，又怎會被台灣人民遺忘呢？蔣萬安要有小馬可仕為其父辯護的勇氣，要有站在父祖輩時空的視野，要有兩蔣開創格局的氣魄，更要有他們為民遠謀的胸懷，只有這樣，他的參選才具有歷史意義。