千呼萬喚始出來，距離年底九合一大選只剩半年，國民黨終於確定徵召立委蔣萬安參選台北市長；連同一起通過的許淑華、謝國樑，分別參選南投縣長和基隆市長，以及日前引發爭議的桃園張善政，朱立倫趕在訪美前一口氣徵召了4位年底上陣的主將。

藍綠兩黨主席都熱衷以徵召取代初選，除了是避免初選競爭所引發的黨內裂痕，導致將來整合不易，更是因為徵召能貫徹自己的權力意志，展現黨主席的人事布局。但朱立倫明明沒有蔡英文那麼大的權勢與資源，卻硬要學人家的路數，這更隱含了他全力在此一搏的企圖心。

因為如果年底選壞了，不論候選人是徵召或初選產生的，黨主席必然都責無旁貸，必須下台謝罪；但若是選得好，候選人固然居功厥偉，徵召他的黨主席當然是眼光正確，功績絕對比初選的產生更為明確。既然都要負全責，不如由自己全權把控。

以目前情勢來看，國民黨縣市長選將竟出現了罕見的黃金連線，從爭取連任的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕到台北市的蔣萬安，都在民調中穩占鼇頭，而條件優秀的張善政，現雖遭遇突襲空降桃園的困境，後勢亦頗有可為。選戰前這麼好的起點，當然讓朱立倫想當強勢黨主席，透過全面徵召，為黨也為自己未來一搏的底氣大增。

但對年底選戰的影響，絕對是人大於黨，朱如果認為這一局既是他徵召就應由他主控，但國民黨和朱個人的評價都不好，侯、盧、蔣等人也可能要與黨和朱「保持距離」，屆時又會是誰聽誰的？他們願不願意與朱綁在一起呢？

針對縣市長連線與朱的矛盾，民進黨也必然極力挑撥打擊，朱立倫下的這一盤大棋，無疑是他險中求勝的全力一搏。