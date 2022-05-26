私校退場的腳步越來越急了，有人順利和親，也有人搶親不成爆出爭議。5月11日總統公布了《私立高級中等以上學校退場條例》，其中第21條規定學校法人解散清算後，其剩餘財產之歸屬，可以「依董事會決議，並報經學校法人主管機關核定，捐贈予本基金、中央機關或公立學校。」所以前一陣子有花蓮的台灣觀光學院贈予國立空中大學的案例。

近日又爆出位於中和的華夏科技大學要贈予國立台灣科技大學，和位於南投的南開科技大學要贈予國立暨南大學的新聞，南開科大大方承認正在和暨南討論當中，華夏科大則發聲明駁斥，「學校不是專案輔導學校，沒有退場問題，校內也從來沒有討論到這樣的議題，台科大此舉已經造成校譽『無與倫比』傷害，請台科大務必盡速還原事實。」

果然台科大道歉了，說「台科大學生會所釋出的接收華夏科大訊息，事先並未與華夏科大溝通與徵詢相關意見，造成華夏科大校譽損失與全校師生譁然與不滿，台科大特此表達萬分歉意。」

這個新聞的時機對華夏科大與南開科大而言是再壞也沒有了，現在正是下一學年度的招生熱季，如今爆出這種消息，學生要選擇華夏或南開恐怕會三思而後行，學校不穩定沒前景，誰都不會想去唸一所要消失的學校。

這就像大財閥或是惡霸張先生在家族會議上說他想要娶李小姐，但只要李小姐的嫁妝，李小姐和隨從或許擇優收留幾個，收留幾年，以後通通不要。這樣李小姐或許可以嫁出去，父母親不用擔心要養一輩子，但這樣對李小姐和隨從是最好的嗎？

目前在少子化的台灣，大專以上院校有159所，其中公立的只有45所，占多數的私立大學因學費是公立的兩倍左右，大部分師資設備也不如公立學校，所以學生選學校大致是先公後私，造成私立大專院校面臨很大的生存危機，近年來已經有多所大學退場，華夏與南開並不是特例。

私立學校退場最可憐的是教職員，教育部一定會照顧學生，教職員就只能被資遣，中壯年失業。這次台科大說對華夏的教職員「除依法給予離退金外，另擇優聘為台科大專案教師或校務基金約用人員」、「並作為輔導原校畢業的師資」，亦即等到華夏的學生都畢業了之後，這些教職員可能也要跟著「畢業」，真是情何以堪。

本事件另外一個重點是這次消息外洩是「台科大『學生會』在臉書發文」，不知台科大開會時是否有對所有的與會代表說明事情的敏感性和嚴重性，要請與會者保密。最近學生要求擴大參與大學校園的治理，很多會議都加入學生代表，校務會議的學生代表也要從1/10提高到1/5，套句《蜘蛛人》電影的台詞：「能力越強，責任越大。」學生們也要提高對事情的判斷力。

事情提早曝光沒有贏家，華夏科大今年的招生必受打擊，還要面對校內師生抗議的壓力。台科大「呷緊弄破碗」，被私校工會批評「赤裸裸搬演國併私戲碼，以頂大傲慢姿態干涉華夏校務，危害華夏教職員工作權，作法相當粗暴。」真是得不償失。（作者為國立台北商業大學教授）