威懾與挑釁只有一線之隔，針對台灣問題，在兩者間取得微妙平衡更是高難度、高風險的操作，錯誤的訊號或解讀往往加速刺激原本要嚇阻的軍事衝突。前美國國務卿季辛吉因此警告，華府和北京必須設法避免將台灣置於中美緊張關係的中心；《外交季刊》刊出〈台灣的戰爭可能走向核戰〉專文，遺憾的是，美中台三個當事者正如同失速列車般奔向對撞。

傳統地緣政治下的勢力範圍之爭、拜登總統的「21世紀民主與專制的較量」，加上國內政治壓力，美中錯失了許多改善關係的機會，全方位戰略競爭已走上不歸路。拜登展開印太外交攻勢，檯面上是強化印太地區的和平、安定與繁榮，但建構嚴密的「反中聯盟網路」才是終極目標，在整個過程中，拜登更將「台灣牌」發揮得淋漓盡致。

日前在東京舉行的記者會中，拜登公開承認美國會軍事介入台海衝突，立刻成為國際政治及新聞焦點，而中共第一時間以展現軍力回應；中共東部戰區在台灣周邊海空域舉行多兵種聯合戰備和實戰化演練，中俄兩國空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空進行聯合空中戰略巡航，軍事對峙態勢立即升高，也說明了威懾可能導致的反效果。

這已是拜登在1年內第三度公開表示，如中共攻擊台灣，美國會軍事介入台海軍事衝突。事不過三，再討論、臆測拜登是真心之論或失言已無意義，這至少代表了他的信念與想法，以及拜登希望藉助「台灣牌」向國內及國際社會展現個人的外交權威、政治魅力及堅定反中立場，以挽回持續滑落中的政治聲望與支持度。

台灣理應歡迎拜登的挺台立場，但我們要冷靜面對更嚴肅的課題，首先，每當拜登發聲，白宮及國務院總在第一時間釐清、修補，強調美國一中政策沒有改變，因此，拜登傳達的訊息其實是不完整、混亂的；其次，即使拜登有防衛台灣的意念，美國決策及官僚系統顯然無法跟上總統的步調；第三，口頭保證不足恃，威懾要以實力為基礎，美國本身有充分的軍力及兵力捍衛台灣嗎？美國抗中戰略的重要支柱之一在於盟邦與夥伴的支持，台海發生戰爭，印太地區國家能否比照「北約」國家支援烏克蘭般，挺身而出對抗中共？

甚至拜登提及的軍事介入也是模糊的，國務院發言人普萊斯說明，美國的「一個中國」政策和對台海和平穩定的承諾沒有改變，也會根據《台灣關係法》提供台灣足以自我防衛的軍事物質與服務。這也是美國一貫政策，但與台灣及國際友人期望，包括承諾派兵馳援在內的「戰略清晰」還是有相當落差。

在拜登啟程前，中共中央政治局委員楊潔篪再三警告美國勿打「台灣牌」；中共國防部發言人譚克非也表示，東部戰區演練就是針對「美台勾連」採取的必要行動。在美中雙方毫無妥協的空間之下，台灣問題將持續是美中全面對抗的核心問題，也是衝突熱點。民進黨執政，台灣已毫無選項，美國國務院所言，美國持續履行承諾，台灣人民可放心，已成為最大保障。（作者為資深媒體人）