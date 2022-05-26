當地時間22日晚間，美國總統拜登抵達日本，開始了亞洲行的第二站行程。訪日期間，拜登將與日本首相岸田文雄會談，並會參加美日印澳「四方安全對話」峰會。

自俄烏衝突爆發後，日本的親美路線更加堅定。為博取美方好感，日方對來訪接待事宜進行了精心安排，在接待地點選擇上，其用心程度也可見一斑，23日晚，岸田將在一處很少見諸報端的地點——八芳園，舉行晚宴招待拜登。

戰國武將、幕府重臣與孫中山

八芳園位於東京都港區白金台，佔地面積4萬多平方米，擁有近400年歷史，最早可追溯到日本江戶時代前期，所在地是德川家康重臣大久保忠教的宅邸。

大久保忠教16歲開始為德川家康南征北戰，戎馬一生，立下汗馬功勞。他同時也是德川幕府的三朝元老，侍奉了三代將軍，直言敢諫。最早的八芳園是德川家康賜予大久保忠教的養老居所，如今園內一株400年樹齡的山茱萸，相傳就是德川家康所賜。庭園幾經轉手，後被薩摩藩收購為藩邸(類似中國地方政府駐京辦)，明治維新後，八芳園為澀澤喜作所有。

澀澤喜作有一位如雷貫耳的堂弟，這位堂弟的肖像即將取代福澤諭吉，出現在2024年新版日元萬元大鈔上，他就是日本資本主義之父——澀澤榮一。澀澤榮一參與創辦的大型日本企業達500餘家，包括東京證券交易所、瑞惠銀行、川崎重工、東京電力等等。澀澤喜作生於江戶時代末期，與堂弟澀澤榮一都是農民出身，思想激進，早年投身攘夷運動。後來在明治政府的大藏省(財政部)任職，又辭官投身實業。晚年時住進現今八芳園所在地的宅邸。

隨著周圍地區日益繁華，不再安靜，澀澤喜作便轉手將這塊宅邸賣掉，購入者是另一位風雲人物——久原房之助。

「八芳園」其名即出自久原，他認為八芳園「從四面八方任意角度觀賞，都美不勝收」。久原房之助是日本近現代工商業鉅子，也是日立製作所、日產汽車、日立造船創始人，久原財閥的開創者。久原與孫中山先生交好， 辛亥革命果實被袁世凱竊取後，孫中山遠走日本，久原為孫中山先生提供了240萬日元(日本國內測算，這筆借款今天的購買力介於目前的1億-6億人民幣之間)的借款，以推動倒袁事業。孫中山先生革命事業未竟，1925年病逝，這筆借款最終並未歸還。久原自第一次世界大戰後還積極涉足政治，坊間稱之為「政界黑手」，曾深度參與「二二六事件」，為右翼提供資金。

二戰結束後，久原被追究戰爭責任，以甲級戰犯嫌疑人身份被捕，後來免於起訴，但被開除公職，也被禁止掌控重要企業。於是他攜手在銀座等地經營餐飲業的長谷敏司，面向外賓，著重發揮八芳園的日式園林特色，共同經營日式餐廳。久原晚年致力於中日邦交正常化，曾受到毛澤東的接見。1965年，時年95歲的久原壽終於八芳園。

拋開歷史上對久原的爭議，他對孫中山的關照是周到的，1915年久原購入八芳園後不久，對庭園進行了擴建，並將剛剛建好的「蘭之間」留給孫中山先生做起居室，為防不測，蘭之間牆壁暖爐內留有暗門，打開暗門便是一條逃生密道。據日本媒體報道，23日晚設宴招待拜登時，岸田會向拜登介紹這條密道。

八芳園建築分佈圖 圖源/八芳園官方網站

今日八芳園——普通人可觸及的國賓級體驗

八芳園依托所在地的自然丘陵和溪流，將造園的基本要素樹、石、水、土進行了巧妙的搭配，盡可能保留了自然的原有風貌，同時將自然景觀與歷史建築、文物等協調地融合在一起。園內有不少日本國寶級文物，例如500年樹齡的盆栽、400年前德川家康賜給大久保忠教的山茱萸樹、千年以上歷史的朝鮮佛塔、距今近千年的石燈籠、十三重石塔等。

美景之外還有美食，園內最為知名的是一家名為壺中庵的懷石料理店，也是設宴招待拜登的地方。懷石料理是日本料理中的一種高級菜色，中國的朋友應該也有所耳聞，但是壺中庵的特色在於可以美食與美景同享。走進八芳園正門，迎面即是壺中庵，它佔據了久原私宅的主體建築，包括孫中山先生留宿過的蘭之間在內，原有房間已變為這家懷石料理店的包廂。店名原為「日本館」，壺中庵這個名字是1994年知名小說家遠藤周作所起，出自中國典故「壺中天」，壺中住有仙人，有亭台樓閣，山珍海味，別有洞天。

除壺中庵 ，園內還有西餐廳，西餐廳設有露台，也能在享用美食的同時，近距離接觸八芳園無死角的美景。 八芳園中的茶道元素豐富，懷石料理即出自茶道，除壺中庵外，園內還配有兩間茶室，均為古跡，根據媒體報導，岸田夫人預計會在這裡為拜登演示茶道。

八芳園的公司化運營已有70多年的歷史，承辦婚禮是公司的重要收入之一。可提供儀式、宴會、服裝、化妝、攝影攝像、司儀等一站式服務，園內還有教堂，能滿足各種婚禮需求，是頗有人氣的婚禮舉辦場所。

八芳園的國賓級體驗，對於普通人來說門檻其實並不高。這裡擁有深厚的歷史積澱，兼具美景美食，但是入園無需門票，如果只是散步，可隨意進出，幾處國寶都在戶外，隨意觀賞。不過攝影愛好者可能需要注意，這裡不允許私自拍照，如有拍攝需求需要事前向園方提交書面申請，並佩戴專門標識。同時，園內嚴禁非園方安排的婚紗照，藝術照拍攝。園內餐飲價格並不算十分離譜，壺中庵最貴的套餐價格約合人民幣1500元，如果是去西餐廳，人均消費不到400元人民幣，園內便當有售，內容類似國內的輕食，售價70元人民幣上下。如果是舉辦婚禮，宴請60位賓客，一價全包大概20萬人民幣出頭。

用心良苦的待客之道

日方此次在八芳園設私宴招待拜登，的確用心良苦。以往日方接待各國要人，多在東京赤阪迎賓館(類似中國的釣魚台國賓館)舉行公務宴請，例如在第二次世界大戰之前，1935年和1940年「偽滿洲國」皇帝溥儀訪日，食宿都安排在迎賓館。

而在戰後，近年來，如2017年英國首相特蕾莎·梅訪日，2018年李克強總理訪日時，日方也都在迎賓館設宴招待。

主要國家元首訪日時，如2008年胡錦濤主席訪日、2019年川普訪日，日方也會在日本皇宮舉行公務宴請，天皇列席。

特別重要的外國首腦會安排私宴，地點頗為講究。胡錦濤主席訪日時，時任首相福田康夫將私宴安排在松本樓，這家法式餐廳與中國頗有淵源，創立者是孫中山先生的日本結拜兄弟，為孫中山的革命事業提供過巨額資助，孫中山本身也是這家餐廳的常客。歐巴馬訪日時，安倍挑選了一家高檔壽司店，店內空間不大，食客距離較近，氣氛相對輕鬆隨意，既符合歐巴馬人設，又容易增進安倍與歐巴馬之間的親近感。2019年私宴款待川普時，日方挑選的是一家日式燒烤，特色是海鮮，不過川普不喜歡吃海鮮，同時這家店連鎖，紐約有分店。日本網站tabelog（類似大眾點評）上的店舖評分也很有趣，本次招待拜登的壺中庵是4.4分，招待歐巴馬的壽司店3.9分，川普去的那家店3.1分。需要注意的是，日本食客的評價更為苛刻，不能以中國網站點評分數，代入而類推店舖品質。

本次拜登訪日行程只有三天兩晚，要在極短時間內，盡可能地展示歷史、園林、料理、茶道等日本文化的引人之處，增進外國首腦對日好感，同時映襯會談主題，巧妙地融入中國元素，私宴設在八芳園，的確是一個非常理想的選擇。

（作者為《鳳凰大參考》特約作者）

（本文來源鳳凰網《鳳凰大參考，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※