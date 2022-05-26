5月24日，日本防衛省緊急發布，中共空軍2架轟-6機由東北起飛，經由日本海與俄羅斯太平洋艦隊圖-95轟炸機2架會合後，編隊巡邏至西太平洋、東海、黃海、日本海等空域，總計13小時。4架轟炸機對於日本與韓國（包括駐紮當地美軍）是大材小用，因為中俄本土的武器就搆得著日韓，根本用不著轟炸機。出動轟炸機其實另有所圖：突破第二島鏈。

媒體稱轟炸機編隊針對美日印澳「四方安全對話」（QUAD）峰會，可能大家還沒讀懂，QUAD峰會其實是啟動轟炸機編隊突破島鏈的鑰匙。轟炸機本身航程再加上其所攜帶長程飛彈的射程，可以打擊6000公里之外的目標，如果編隊向東北飛行，可以威懾阿拉斯加；若編隊向東南飛行，第二島鏈的重心關島備受威脅。

相對比較在烏克蘭戰場，俄軍空有長程轟炸機但卻無法施展身手，就是因為戰場太小，現在俄國空軍發現了新的戰場：廣袤的西太平洋，中俄兩軍可以任意飛翔馳騁。要進行戰略巡航，中俄兩軍不可能只出動4架轟炸機編隊飛行，旁邊一定還有預警機和戰鬥機護航，只是媒體沒有公布出來。

還有，此次編隊由俄國空軍戰管單位指揮，並不是每個中國飛行員都能講俄語，俄國飛行員也不見得都會講中國話，兩軍怎麼聯絡呢？

中俄兩國在外交上沒有聯盟關係，但卻形成了實質的軍事聯盟體系，從兩軍指揮系統的建立即可看出，中俄兩軍就是靠這個聯繫。

此次中俄軍機聯合巡航的指揮中心開設在俄軍，但使用由解放軍開發的「聯合指揮作戰資訊系統軟體」，包括智慧型語音與文件即時翻譯系統，便利俄軍戰管人員下達指揮決策，這是兩軍聯合巡航的重點。由於透過資料鏈路（Data Link）傳輸，這4架轟炸機都連結在一個平台之中，關於戰場偵察、監視、情報、武器裝備等都即時的傳遞到雙方的指揮體系系統裡面，避免產生「訊息孤島」的情況。

在2021年之前，中俄兩軍演習是「你打你的、我打我的」，兩軍指揮體系互不交流，現在才能算是真正的聯合作戰。相對比較起來，QUAD成員國的美、日、澳軍隊全部置於美軍指揮體系之下（未來可能加入的韓軍更沒有問題），比較難搞定的是堅持不結盟原則的印度。

扣除了距離西太平洋較遠的澳大利亞和印度無法及時支援，至少在亞太地區兩大陣營的指揮體系算是平衡。然而，這次中俄4架轟炸機巡航，卻使得天平迅速向中俄傾斜，QUAD不但無法派遣機隊飛向中俄、也擋不住這4架轟炸機編隊，若再加上索羅門和吉里巴斯軍事基地的合圍，眼看連關島也要保不住了。

QUAD尚未建立常設性武力，QUAD也不具備像北約組織一樣的功能，最多就是封鎖中俄兩國的另一種防線。但是這種防線並不牢靠，因為中俄兩軍隨時可以突破，就像這次4架轟炸機編隊一樣。防線一旦被突破，就失去了軍事意義。

同理，中俄兩軍也未建立常態性聯合部隊，雖然俄羅斯方面很想拉中國入夥，但是中國始終保持戒心；大概只有特殊情況才可能組建任務型的聯合部隊，無論在海上或在空中。

（作者為台灣國際戰略學會研究員）

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