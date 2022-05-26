台灣政府代表未能參加第75屆世界衛生大會(WHA)，前總統馬英九質疑蔡政府執政6年未能使台灣有意義地參與國際組織活動，「為何我的任內就可以年年參加？」

馬的質疑是政策之爭。馬政府時代主張兩岸關係的改善使得台灣的國際關係更為寬廣；蔡政府目前一直未能畫出台灣參與國際社會的路徑圖。政策之爭，有實績檢證，駐德代表謝志偉說，「蔡政府執政後，每個與自由民主台灣理念相同的國家，例如美、日、法、德、英、加等國，都支持台灣以觀察員身分重返WHA。」這雖然聽起來很熱鬧，但加油隊在旁喊得賣力，而台灣仍無法出席，這比得上馬執政時年年以受邀出席還來得實際？

民進黨立委們批評「馬英九時代台灣以中國一省的身份參加WHA」，這是刻意污衊。當年世界衛生組織(WHO)給台灣的邀請函上，用部長一詞稱呼我衛生首長，年年如此。

當年總統府對出席WHA的成功範例定調為「台灣社會朝野多年的努力、國際社會的支持，中國大陸的善意」。馬政府不掩飾中國大陸扮演的角色，也揭露了國際社會的支持。謝志偉提到的國際啦啦隊，不只現在支持台灣，當年也是。謝志偉把國際形勢講成「中VS反中」的對立形勢，扭曲了國際現實，好像反對中國大陸，就是與美日歐等國同盟。台灣曾出席WHA的範例顯示，台灣本就可在改善兩岸關係改善的同時，也讓國際啦啦隊支持台灣。

日前國政基金會的座談會上，前立委林郁方點出民進黨以及許多輿論的迷思。他說，認為「中共與美國的關係愈壞，對台灣愈有利」，根本不對。學者李大中也指出「台灣冀望於美中的激烈對抗，這是危險的」。

林郁方與李大中的話，恰巧點到了謝志偉的罩門，謝所描繪的國際圖像，不真實、太一廂情願，誤以為美國與中國大陸勢不兩立、你死我活，沒見到拜登與習近平的對話，清楚揭露兩國間競爭又合作的關係：兩國常吵，正是因為需要對方，一起控管分歧是美國與中國大陸的優先事項。

就算美國是台灣的唯一鍾情對象，台灣也必須體會，只是一廂情願，對方並不會珍惜，更何況台灣議題只是美國拿來與中國大陸鬥嘴的議題。

從萊豬、軍火到美國天然氣，讓美國予取予求，台灣換得的多是敷衍的支持語言，實益少。要讓美國真正在乎台灣，必須開展兩岸關係借力使力，讓美國反過頭盯著台灣，只有美國怕台灣跑掉，台灣才能從美國得到實益。

兩岸官方對話，是對台灣安全最有效的保障；兩岸關係的改善，也是處理台灣參與國際空間議題的重要環節。馬執政，給予中華民國護照免簽證的國家從54國成長為164國，這就是具體實證。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）

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