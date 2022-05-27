從選民的年齡分布來看，20歲到40歲的選民，超過660萬，約占所有選民的3成5，換言之，如何吸引青年族群的選票也成為各政黨獲選的重點。基此，國民黨、民眾黨紛紛推出優質青年參選議員，就連民進黨最強派系的新潮流當然也推出青年軍。各主要政黨紛紛辦起青年營隊進行選戰訓練，課程也一定包括候選人的親民行銷以及如何利用社群媒體進行吸晴與攻防等。只不過，一味強調青年候選人的清新、活力與親民，政策上也出現主打青年的社會福利牌，各方勢力的競爭會不會步入同化效應，演變成賽局的沙灘賣冰效應。如此，青年參政就一定獲得青年選票？

就青年參政來看，青年在基層選舉的政治參與度高，勝選率也較高，勝選進一步促進青年群體參選的積極度。相對地，在選舉層級較高且當選名額較少的立法委員選舉中，青年參選熱度相對較低，成功率也較低。這反映出青年世代的政治參與狀態，一方面，對家鄉有著深厚的鄉土情結，政治主導意識增強，積極參與基層選舉；另一方面，受限於資源較少，難以在更高的政治場域中站穩腳跟。

另外，不可忽視的轉變與因素，其一是青年參政興盛源於太陽花學運之後的轉變。制度外參與所帶來形象受損以及青年世代的內鬥，讓不少青年選擇走入制度內。其二，青年們的政治主導性，在於懂得利用台灣長期的政治對立氛圍而成為藍綠陣營拉攏的對象以及媒體青睞的焦點。只不過，青年參政不一定就是青年選票的保證，即使青年候選人個個有自信更接近年輕族群，自豪很懂新媒體的操作。

從近年的調查來看，青年世代的投票上有著「理性」與「感性」強烈交織與相互衝突的特性。

青年群體對政黨的忠誠度不高，從理性程度看，政黨標籤不再是加分因素，青年群體傾向於支持迎合其政治理念的候選人。2020年大選中，民進黨與國民黨的政黨票分別為3成3左右，兩黨差距微弱。但蔡英文個人的得票數遠高於民進黨的政黨得票數，「選人不選黨」在青年選民中明顯。

從議題來看，青年族群的理性也在於並非不關注現實經濟的發展。青年世代存在身分認同與兩岸經貿交流立場割裂的情況，他們的身分認同立場趨於「本土化」，但亦會考慮自身前途，對兩岸經貿交流的立場尚屬務實。相當比例的台灣青年逐漸認識到，若無大陸市場作為支撐，台灣經濟成長有限，甚至加劇台灣社會收入分配的惡化，尤其近年的台灣經濟深受新冠肺炎疫情的影響。

以產業來說，第三產業部門（服務業、商業等）就業的青年更傾向對兩岸經貿交流持正面看法，到大陸投資、經商、就業、就學的台灣青年亦是如此。若從兩岸經貿的認知理性連結到黨籍候選人來看，正面看待兩岸經貿交流者傾向投票藍營。

不過，制約理性的層面上，青年的從眾心理明顯甚至出現「為反對而反對」的盲從。套用過分簡單的立場以及「非理性思維」來看待候選人，也是此一面向。哏圖與懶人包大行其道不是沒有道理。對政治人物好惡鮮明，政治喜好週期短，更令候選人難以捉摸。青年族群喜好新鮮事物卻多變，感情用事對政治人物而言更是一把雙刃劍，青年群體的易塑性致使政治動員難度小，改變政治立場不難；另一方面，青年群體若對於支持對象失去興趣後將迅速「撤離」，甚至轉而支持其競爭對手，對曾經的支持者產生進行「致命打擊」。

「後物質主義價值觀」以及「世代效應」或可解釋前述。後物質主義價值觀，說明著青年族群更重視世俗理性的進步價值，在同性戀、兩性平等社會議題上更具包容的態度。世代效應，則說明每一代人在形成價值觀的未成年時期深受當時外部環境的影響，形成反映當時環境下的這一代人特色的代際文化群體。

在後物質主義價值觀之下，青年族群尤其是更年輕者並不喜歡一種為求利益、為求生存而理想、形象皆可拋的價值；從世代效應來看，台灣不少青年抗拒著藍營的兩岸政策、反年金改革、反同婚等。年輕者對於傳統倫理的長輩說教與規範更是表達出強烈的反抗。

從20至40歲的台灣青年世代來說，民進黨和民眾黨已成為此等青年世代支持兩大黨，均有3成多；但值得注意的是，暫時不表態的中立青年也有3成5左右，這顯然是選舉中的變數。多年來，轉型正義、世代正義、婚姻平權等議題在年輕群體中具有較高關注度，成為政治運動的主導議題。民進黨在青年心中也長期占據著弱勢群體代言人、中間偏左以及擁抱青年世代「進步價值」的形象與角色。因此，對其他政黨與青年候選人而言，如何改變此一認知，自是選舉的重點訴求。（作者賴榮偉為大學助理教授、詹為元為國民黨青年部前副主任）

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