在輔仁大學歷史系，有這樣一份電子刊物《史家週刊》，她不僅旨在為歷史系的同學們提供一個練習文筆的平台，將自己的所學通過易懂的文字向公眾普及各類歷史知識，做到學以致用；同時，通過文章寫作過程中的交流與合作，《史家週刊》也為歷史系的同學提供了很好的交友機會。在輔大歷史系的四年，也是我與《史家週刊》深深結緣的四年：儘管我已畢業多年，但至今，在我的facebook主頁的個人簡介上，我依然掛上《史家週刊》小組員的身份。

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初入《史家週刊》：文章不要有「高考作文味」

《史家週刊》始創於2011年，是由輔仁大學歷史系學生發起成立的電子刊物，每週以系列主題的方式，對於各種大小事進行深度報導。原則上每個系列報導都是在每週三貼到網頁上，供讀者瀏覽。在《史家週刊》的首頁上，就記錄著創始同學對於這個週刊的期許：

「史家」，是研讀歷史的我們，共同具備的身份。

「史家」，更是指我們一起歡笑、一起成長的這個「歷史大家庭」。

身為「史家」，不能不知「史家」事；

身為「史家人」，更不能不知「史家事」。

基於這樣簡單的理念，我們創辦了《史家週刊》。

我是通過在輔大歷史系另一位陸生學姐的介紹，在2014年年初加入了《史家週刊》的寫作團隊。在與學姐的聊天過程中，我得知了在歷史系有這樣一份有趣的學生刊物，點開幾篇文章來看，文筆也非常生動、富有趣味。從內容來看，這些文章不僅有一些史事的考辨，還有像電影的推介、交換生在其他學校的交流心得等等，可謂豐富多姿。

在寫作每一篇文章前，《史家週刊》中各個小組的組員會每週召開一個小型的策劃會，用類似「頭腦風暴」的方式，策劃下一周系列文章的主題。在確定主題後，再向組員分派下周文章的寫作任務。

我在《史家週刊》留下的第一篇文章，是介紹宮崎駿的電影《龍貓》。寫作這篇文章，以內容而言對我來說並不困難，因為之前看過影片，對於故事梗概還有些印象。最讓我頭疼的是，如何以台灣常用的表達方式來描述：既有標點符號的問題，例如台灣的引號一般都是用「」，也有一些只有在台灣會用到的通用語，例如大陸一般稱「地道」，而在台灣稱為「道地」等等。簡言之，就是要讓文章變得更有「台灣味」一些。相較之下，簡繁轉換已經是非常小的問題了。

《史家週刊》的寫作採取組長負責制，即組長負責全文的修改、潤色。所以我最初加入團隊的時候，文章需要改動的地方很多，一方面是因為要適應台灣的行文風格，而另一方面，由於《史家週刊》的文章大部分是面向歷史系師生和公眾，文字不能太艱澀難讀，因此需要以通俗的文筆書寫有思想的文字，頗考驗一個人的寫作功底。在來到台灣求學之前，我接受的寫作訓練，更多是為了高考應試，所以在剛來《史家週刊》的時候，最初的文章風格其實挺僵硬、死板。我還記得，當時我的組長在修改意見中特意提到：千萬不要把文章寫成高考作文的感覺，一定要讓自己的文字活潑起來。

後來，伴隨著寫作的熟練，以及時間的推移，我也從組員升格成為了組長，到我大三、大四的時候，我一般就負責組員文章的修改和潤色：主要是挑出他們行文中的語病，還有就是對個別語句進行潤飾，使行文更流暢，更貼近文章的中心觀點等。

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採訪稿：口述史學的實習

在《史家週刊》的文章中，採訪稿是重要的組成部分。一般而言，受訪對像分成以下幾部分：系上的同學（例如外籍生和僑陸生，或者有雙主修、輔修的經驗），這些同學會分享自己的生活與學習經歷；系上的老師，老師們會借《史家週刊》介紹自己的學術特長與對同學的期許；參加各類體育比賽（例如全台灣高校歷史系之間的比賽）的系隊，如系籃球隊、羽毛球隊、足球隊等，進行賽況報導與分享隊員的比賽心得。

採訪稿的寫作與口述史的操作規範基本一致：首先是採訪對象的選擇，是基於當期的主題來確定。例如，如果要選擇做系上學業問題的答疑，比如回答各位同學申請雙主修或者輔修的流程問題，就會尋找有相關經驗的同學，並詢問他們的採訪意願。

如果受訪者願意接受訪問，我們就會根據當期主題和各種知識儲備，進行採訪大綱的撰寫。採訪大綱包括問題的導向，以及一些具體的採訪問題。事後的採訪以及採訪稿的寫作都需要圍繞大綱展開。

接著是採訪的落實，在採訪的過程中，我們會使用錄音、錄像設備，保存採訪者與受訪者的對談記錄。在採訪結束後，我們會將採訪錄音轉化為逐字稿。這是一個非常辛苦的過程，由於我並非台灣本地人，所以有時候如果遇到年紀偏大的老師，很容易就聽不懂這些老師的閩南話，或者帶有閩南話腔調的普通話，客觀上加大了整理的難度。

最後是採訪稿的寫作，採訪稿必須基於整理完的逐字稿，並必須基於倫理的原則，將組長認為可定稿的採訪稿交由受訪者閱覽，經過他們的同意後再將採訪稿放上《史家週刊》的網頁上，供讀者閱覽。

我一共參與《史家週刊》10篇採訪稿的寫作，其中既有針對系上老師的採訪，例如採訪他們在教學之外的興趣愛好等，也有系男排、系足球隊的賽事採訪稿，此外，還有對《史家週刊》老組員的採訪。可以說，我對於口述歷史的基本操作規範，以及必要的倫理知識，通過採訪稿撰寫的實操訓練，得以更進一步的掌握和熟稔。

當然，我自己也有一次被採訪的經歷，那是在我大三的時候，因為我當時正輔修德語，所以當時《史家週刊》在做「如何申請雙主修、輔修」策劃案的時候，採訪的同學自然就想到了同在《史家週刊》寫稿的我。我也很高興地接受了採訪，主要分享了我申請德語輔修的動因、路徑以及自己一年多來學習德語的心得等等。

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通過《史家週刊》交朋友

自2014年初進入《史家週刊》團隊，一直到2017年6月畢業，我一共在《史家週刊》工作了三年有餘。在這段時間中，組員換了一撥又一撥，我自己也從最初的寫稿組員，到後來的改稿組長，也越來越熟練於文章的寫作。

然而對我而言，在《史家週刊》工作的意義，不僅僅在於提升文章寫作水平本身，更重要的是，《史家週刊》給我提供了一個難得的交友平台。通過《史家週刊》，我認識了不少對我幫助非常大的學長姐，他們在改稿、寫稿的本職工作之外，也會盡他們所能，幫助我這個外鄉的同學適應在台灣的學習和生活。我和他們的友情，一直到今天依然延續著。同時，我也可以通過《史家週刊》每年的招新，認識不少頗有想法的學弟妹，我也會用我的所學所知，幫助他們提升自己的寫作水平，也和他們中的不少人，成為了無話不談的好友。

在2016年年底，《史家週刊》的團隊為新進的組員提供培訓的機會。我那時已經是大四，在系上也已經是「老屁股」（針對系上人緣不錯的老同學的暱稱）了，所以我也很高興地接受了邀請，為新進的組員講授閱讀與寫作的問題。當時，我也是認真準備了分享所用的PPT和講義。在那天，有不少《史家週刊》外的同學也來到教室聽我分享，那時我感到非常榮幸。原來的我，其實非常害羞，不那麼喜歡在這麼多人面前講課、分享，但是通過在台灣學習、生活的磨練，我逐漸擺脫了「社恐」的狀態，雖然在大四的時候，還不能被視作「社牛」，但我在系上也得到了很多同學充分的尊重與肯定，我自己也很樂於成為《史家週刊》的一份子。

雖然很可惜，現在《史家週刊》已經停更了，據說也不招募新的組員了。但通過《史家週刊》，我不僅寫出了一些好文章，更通過這個平台交到了不少好朋友，成為了在台求學七年中不可多得的一段美好回憶。而通過《史家週刊》文章寫作的訓練，一些實用技能，如採訪稿書寫的流程等，我至今仍然從中受益。（陸軼雋/上海師範大學人文學院博士生、政治大學歷史系碩士）

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