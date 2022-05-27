美國在想什麼？ 這問題還需要問嗎？答案全球皆知，當然是想繼續做這個世界的老大。

老大不只是身分地位的象徵，更重要的是連帶的利益。

這個世界是城市的放大；或是反過來說，城市可看成是世界的縮影。國與國在世界的互動，猶如混跡城市的黑幫，基本生存原則都是強凌弱、眾欺寡。若能成為黑幫老大，他所能分配與統合的資源，必將給自己帶來巨大的利益。老大高高在上、調兵遣將、指揮若定，底下如果聽話，老大吃肉，你喝湯；如果不聽話，等著被老大修理。

美國如此這般在這個叢林世界當了近百年的老大，過程中蘇聯曾欲取而代之，日本仗恃著經濟實力躍躍欲試，都在美國精心設計之下，被修理得毫無翻身的機會。說美國是這個世界的「老二殺手」，實至名歸。

直到中國這隻沉睡的獅子醒了過來，美國的老大地位倍受威脅。再一次，為了維護自身至高無上的利益，美國必須施展「老二殺手」的必殺絕技。

如果在動物世界，好比說獅群，想要爭奪老大的手段很簡單，挑戰者跳出來和獅王大打一架，誰勝誰就是新獅王。不過，畢竟人類是理性動物，再加上核武「相互保證毀滅」的約束，美中直接軍事衝突的可能性很低，否則那將會是全人類，尤其是台灣的悲哀。

撇開美中直接軍事衝突，這場誰是老大的爭奪戰中，哪一個事件最能清楚標示誰勝誰敗？

不就是武統嗎？

如果中國不顧美國「不得以武力改變台海現狀」的再三警告，出動解放軍犯台，在美國極盡努力後猶未能改變結果，中國順利完成統一大業，這將對全球傳達什麼樣的信息？

這場世界老大的爭奪戰中，中國勝，美國敗。從此，北京必將俯視華盛頓，不再把美國的威脅當成威脅。世界其他國家西瓜偎大邊，還會有多少以美國馬首是瞻？

不知您是否如此認為，但是華盛頓的某些菁英如此認為。因而當他們看到台灣把有限的國防經費投資在「反武統」低效的戰機、潛艦、坦克大砲，他們急了。以前時間充裕，還可以慢慢溝通；如今各種情報都指向2027年中國具備武力犯台的能力。在時間的壓力之下，他們懶得再浪費時間溝通，逕自否決台灣採購不恰當的武器。

這不就是為什麼，美國近期拒絕台灣軍購反潛直升機、M109A6自走砲，以及E-2D預警機的原因？

武統成敗，密切關係美中誰是世界老大之爭。從這個角度看，台灣應如何正確建軍備戰，打一場無需美國軍事力量介入便能拖垮中國的消耗戰，華盛頓比台北還要心急啊！

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