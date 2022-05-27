真巧，南韓與台灣的地方選舉都在今年。雖然先後時間順序不同，但是不可否認，彼此都有學習與借鏡之處。

在南韓號稱第二大選舉的全韓縣市長、議員選舉已起步。27、28兩日展開事前投票，6月1日正式投票、開票。此次選舉特別，另有7名國會議員補選也同時進行。因為，3月9日總統大選剛過，並且尹錫悅新政府於10日才上任，因此，無論執政的「國民之力黨」與反對黨「民主黨」都卯足全力，都背負「輸不起」的壓力。

南韓依法自27日起不能公開民調數據至選舉完畢。依據26日各家民調顯示，國民之力黨的支持率高達50.1%，遠超過民主黨的38.6%。尤其，首爾、釜山及大邱3大都市，呈現國民之力黨候選人的支持率比民主黨超出2、3倍之現象。

總統選舉敗仗，從執政黨成為反對黨後，民主黨黨內內鬨不斷。8月黨大會之前，臨陣組織「非常對策委員會」，由2位共同委員長負責黨務，近日，其中26歲的朴志玹委員長要求黨內改革，並立即懲戒性騷擾國會議員，結果不為接受，搞成黨內分裂吵嚷聲音此起彼落。

民主黨雖然仍是國會最大黨，300席中獨占167席，但似乎「狗改不了吃屎」之惡習。在國會對於尹錫悅新政府處處刁難，讓組閣不得順利，至今，18名內閣中，還有教育部長和保健福祉部長缺口未能補上，因此，尹錫悅不得不在「殘缺」中執政。

其實，民主黨「自挖墳墓」之外，這次地方選舉情勢對尹錫悅有利的原因，有以下幾點：首先，尹錫悅新任總統的坦誠、開放及與人民的溝通等表現獲得選民的肯定與支持。尹錫悅不僅開放青瓦台，並且近日開放新總統辦公室，與前任總統文在寅豪門巨室比較，讓韓國人直呼，從未見過如此簡樸的總統。

尤其，獲得熱烈讚賞的是，尹錫悅的包容。近日，新任總理韓悳洙起用文在寅政府時的官員至總理辦公室任職，尹錫悅排除國民之力黨內的反對聲浪，強調只要是「人才」，不分黨派與你我，大家一起為國家與人民做事。

無可諱言，在北韓領導人金正恩的飛彈與核試威脅下，此次拜登登門造訪，南韓人民認為，尹錫悅不僅確保南韓的安全，並且提升了國際地位。美國《時代雜誌》選出尹錫悅是「世界最具影響力100人」之一。拜登已邀請尹錫悅出席6月在華盛頓舉行的NATO會議。在上任如此短時間內，讓尹錫悅從「南韓總統」跳躍成為「世界級總統」。

民主黨敗選氣氛濃厚，出現「狗急跳牆」現象。日前利用盧武鉉前總統逝世13周年紀念大會，聚集一堂，紛紛對地方選舉表示憂心忡忡，甚至有人喊出，請剛卸任，正在鄉下休閒的文在寅前總統出來重新帶領民主黨。

南韓政治變化轉瞬。今天，如果南韓沒有遇到新總統尹錫悅與政黨輪替，恐怕永遠脫不掉「舊衣服」。回頭來看台灣，捫心自問，蔡英文執政6年，有什麼變化嗎？（作者係韓國昌信大學榮譽教授）

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