蔡總統執政後，儘管每年動員友我國家聲援台灣重返世界衛生大會（WHA），但是年年吃閉門羹。台灣已連續6年被排拒於世衛大會之外。

台灣想要重返世衛，只有兩種方式。其一，恢復馬政府時期的作法，與北京建立默契達成共識；其二，在世衛大會中塑造優勢，與中共正面對決，迫使北京屈服。

外交部長吳釗燮曾言，如果能不斷加強支持台灣的聲量，台灣參與WHA的目標就愈來愈接近。顯然蔡政府是選擇後者。但與中共正面對決，迫使北京屈服談何容易？每年世衛大會根本不把台灣參與案列入議程，更遑論迫使中共讓步。

蔡政府顯然是打算仿效中共當年搶進聯合國的方式，爭取台灣參與世衛。但是當年中共不斷增加邦交國，才使聯合國多數會員國支持中共入聯。如今我國僅有14個邦交國，即使加上英、美、日以及歐洲國家，仍然無法在世衛中形成多數。

外交前輩曾提示：外交工作的大忌是樹敵。外交工作必須獲得外界的助力才能克竟其功。但若因為樹敵，遭到阻力作梗，必定功敗垂成。此一警語正是台灣參與世衛現況的寫照。

蔡政府年年失利，卻仍然執迷不悟，沉陷在一廂情願的夢境中。如果不能幡然醒悟，台灣重返WHA將宛如緣木求魚。

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