意識形態真是一個可怕又恐怖的東西，當立場決定獲取此職位酬庸時，不但會失去專業，還會迷失自己。台北故宮，國家級的博物館，應當與全世界緊密聯繫，但是一位教授級的館長，遇到中國大陸和港澳就轉彎，在立院不知所云，比疫情還恐怖的心態，真是讓人開了眼界，但想想也並不奇怪。

媒體報導，立法院教育及文化委員會邀請吳密察列席，就新故宮計劃執行進度、檢討與未來規劃進行專題報告並備質詢。民進黨立委林宜瑾表示，今年7月香港故宮即將開幕，香港故宮館長吳志華日前受訪時曾說，一直有與台北故宮建立聯繫，但這些與香港故宮聯繫的台北故宮人員，其實是故宮以前的退休人員，退休人員能夠代表台北故宮去對外接洽當代言人嗎？

對此，台北故宮博物院院長吳密察表示，以前故宮退休同仁不只是去香港，也去中國，可能用他們私人的辦法交流，不過他自己已經向故宮現在處長級以上同仁說過，絕對不可以有正式的交流。

首先，這反映出民進黨蔡政府的典型思維心態，反中抗中畏中無所不在，非但阻礙兩岸正常文化交流，且設下許多綑綁自己的枷鎖，民進黨對中國大陸有一種既恨又怕的情緒，不惜把自己困住封閉起來，既缺乏自信，也相當的不自然，任何理性專業的判斷遇到中國就全部走樣，這是一種集體陷入自我綑綁的情境，在民進黨政府並不少見。

其次，與中國大陸及港澳地區進行文化交流，關鍵應該在於合法與公開透明，吳密察館長卻因噎廢食，下令館方可以掌控的人士絕對不可以有正式交流，而不是把重點放在有效管理上，這也與過去陳水扁時期積極開放有效管理不同，與李登輝時期戒急用忍則有異曲同工之妙。

再者，台北故宮博物院在1965年在台北外雙溪落成，非但藏有全世界最多的中華藝術寶藏，收藏品主要承襲自宋、元、明、清四朝，幾乎涵蓋了整部五千年的中國歷史，數量近70萬件，使台北故宮博物院擁有「中華文化寶庫」的美名。而且台北故宮誠然是兩岸歷史變遷的寫照，這些文物從大陸帶到台灣，足以彰顯台灣對於中華文物保存的重視，有優秀的文物，卻不敢公開交流展覽，這種遇到大陸就轉彎的心態實在是很奇怪，有合同有保險在尊嚴可以顧及情況下，難不成擔心大陸會搶下這些交流的文物嗎？如果從大陸想法來判斷，這些文物無論在北京或在台北，其實並無多大的區別。

其實，台北故宮博物院前院長馮明珠曾接受媒體訪問﹐針對兩岸故宮之間的交流與合作以及存在的障礙發表了看法。馮明珠表示﹐台北故宮的文物如果要去中國大陸展出﹐大陸方面必需解決兩件事情，一個就是他要全稱載示我們﹐另外一個是他們要有法律的保障。這已經充分將台灣尊嚴與立場表達十分清楚，也顧及文物保存的脆弱性。

如今因為疫情關係，台北故宮變得人煙稀少，但別忘了，過去台北故宮院內有一半以上的訪客都是來自中國大陸，禮品商店內也擠滿了大陸觀光客，而且買起東西來似乎毫不手軟。面對大批的陸客前來參觀採購，替台灣帶來可觀的收入與商業利益，更讓陸客對台北故宮典藏發出讚嘆，這是對台灣文化保存的肯定。

總之，吳密察館長若沒有牢固的台獨思想是不可能有今日的職位，但是身為一流的館長需要專業，更需要開放的胸襟與氣度，而不是立場與政治正確。台北故宮是對全世界都開放，凡對中華文物有濃厚興趣者，台北故宮都應展開雙臂，積極宣傳中華文化，洽談展覽事宜，而不應將大陸港澳排出在外，哪些文物適合去海外展覽，需要專業評估，如果蔡政府將文物展覽當成外交手段，對日本開綠燈，沒有必要對中國大陸港澳就閃紅燈。是否開放文物赴海外展覽，需要縝密的專業評估，更需要法律的支持，但最要不得就是這股無形意識形態的高牆，讓兩岸正常交流變調，變成沒自信與不自然，吳密察館長究竟是一位歷史學者還是一位台獨工作者？答案顯然十分清楚。（作者為文化大學國發大陸所副教授）

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