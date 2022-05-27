美國時間26日上午10點半左右，在推遲了半個小時之後，美國國務卿布林肯在喬治·華盛頓大學發表了拜登政府執政兩年多以來首份涉華重要政策演講。

據美方的話說，這是迄今為止拜登政府對涉華政策最全面的一次聲明。

然而，聽完全文，這次的演講顯然並不如外界預期的那樣。

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這次的演講鋪墊了很長時間，在萬眾矚目中姍姍來遲。

「不是新冷戰」，布林肯強調，華盛頓不尋求將中國與全球經濟分離開，但致力於確保中國遵守國際規則。

「不是要反對中國」，布林肯強調，華盛頓要求中國改變，是要捍衛人類的尊嚴和權力。

「不是要阻止中國發展」，布林肯繼續強調，華盛頓是要捍衛國際法，讓美國和中國在內的所有國家都能共存和合作。

可以看出，華盛頓這份對華政策演講繼續延續了心口不一的風格，既想要佔據國際道德制高點，又要在實際行動中處處以美國利益為先。

但最根本的原因在於，布林肯承認，美國直接影響中國意圖和野心的能力有限，因此將轉而專注於塑造圍繞中國的戰略環境。

這讓人想到了白宮剛剛結束了聲勢浩蕩的亞洲之行，華盛頓自認為此行收穫滿滿。

不光宣佈了啟動印太經濟框架，還召開了四方安全會議，並強調深化了美韓、美日關係。

同時在被廣泛認為俄烏衝突牽扯了美國當前大部分精力、並讓人懷疑華盛頓是否還有足夠精力來張羅宏大的印太戰略計劃時，布林肯保證，印太地區和中國仍然是華盛頓「堅定不移」的重點。

在涉台表述上，布林肯繼續強調了美國對台政策沒有改變，重申了反對「台獨」、反對單邊改變現狀，防止衝突發生。

這一表態發生在拜登前幾天的一次「脫口而出」之後。在被問及美國是否會在軍事上介入以應對台海衝突時，拜登回答：「是的，這是我們做出的承諾。」

這已經是拜登過去一年第三次發表此類評論，每次他的助手時都爭先恐後地向媒體確認美國的對台政策沒有改變。

事實上，在這場演講開始之前，美國就已有多位共和黨員發聲強調，國務卿這次演講必須傳達出「堅定捍衛台灣」的立場。

共和黨參議員霍利稱，拜登政府需要一個「更好」的中國政策，也就是「更強硬」的政策，這意味著「協助台灣防衛」。

對此，25日，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，近日中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

就在此前不久，5月9日，東部戰區還發佈了一則僅有60多字的消息，稱5月6日至8日，中國人民解放軍東部戰區組織海、空、常導等兵力，在台島以東和西南海空域進行實兵演練，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

這是半個多月內，東部戰區已兩次主動發佈中國人民解放軍在台島周邊演練的消息。

「這是對美台勾連活動的嚴正警告」。

2

這是一場「沒有多少驚喜或新意」的演講。

美國務卿這番宣揚已久的講話，驗證了美國國內一些「知情人士」提前曝光的基調和信息。

美國媒體POLITICO 3天前就報導說，布林肯公佈的對華政策，是效仿前總統川普時期政策。他今天的演講也主要是進行政策概述，不會提供「如何執行」的詳情：

執行細節以及政策全文，都不對外公佈。

為啥這樣處理？美國學者葛來儀分析說：

這場演講的目的，本來就不是說一些外界之前沒聽過的新話。它的重點在於闡述如何與盟友和夥伴合作，如何將經濟、科技能力整合進美國外交和軍事國防工具箱，以「進一步推進一系列對華政策目標」。

雖然沒扔出什麼「重磅炸彈」，但演講的時機還是引來持續關注。

布林肯原計劃本月5日發表這場演講。當時的時間點就被認為經過精心挑選，旨在為接下來美國有關「印太」的密集外交動作揭幕，包括美國東協特別峰會、拜登訪問韓日並舉行「四方機制」峰會等。

在這些活動前發佈對華政策，可以產生聚集效應，顯示拜登政府「仍專注於亞洲和對抗中國」。

但演講前一天，美國務院突然說布林肯新冠檢測陽性。演講「被迫」推遲，最近才重新確定在了26日。

這個時機選擇，再次引發「聯想」：它是在美國總統剛剛結束訪日和公佈「印太經濟框架」之後，尤其是在拜登剛剛發表的一番涉台表態引起廣泛猜測之際。

緊跟這場「風波」發表對華政策演講，除了仍能展示拜登政府「對於印太的兼顧甚至專注」，還能讓其中美國政府有關一中政策的闡述以及涉台問題其他方面引發更多關注。

美國務卿的中國政策演講內容上「了無新意」，態度上也是一貫強硬。

已經預知布林肯的演講「不會偏離之前他對美中關係的表態」，美國國會一些反華議員今天也「不失時機」地跳出來，對美國務卿的演講表達「殷切希望」，好一番政治表演。

美國「需要一個更強硬的對華政策」；「我們將在包括印太在內的世界各地竭盡所能捍衛我們的價值觀」「現在改變對台戰略模糊政策是合適的」……

共和黨黨議員魯比奧、喬希·霍利等反華鷹派今天齊刷刷地亮相媒體，給布林肯的講話營造好了強硬氣氛。

3

布林肯今天的講話，是拜登政府上任一年多來發表的首份針對中國的政策演講。

為什麼這份「對華戰略宣示」這麼晚才來？

美國國內對此早就有了諸多質疑。有人認為拜登政府缺乏明確的政策文件指導，實際是「沒有方向的」。

共和黨議員麥考爾甚至指責，拜登政府在對華3C政策下「尋求對華合作」，比如在氣候變化和公共衛生等領域，是在「自欺欺人」。他聲稱，這對美國國家安全構成破壞，也阻礙了美國「將中國視作敵人並推出真正具有競爭性的戰略」。

一位美國問題學者對補壹刀說，拜登政府上台以來已經零零散散闡述過一些具體議題上的對華政策，比如涉台、涉港、南海等方面，但系統性的中國政策演講，確實還是首次。

美國政府對華政策演講，通常都希望提出某種具有標誌性的詞彙或提法，以便在美國外交史上留下印記。

但縱觀川普時期，美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧加在一起至少進行了三場大張旗鼓的中國政策演講，但除了對華蠻橫強硬，沒給人留下特別的印象。

這也是布林肯演講事前便引發廣泛關注的原因。

這畢竟是拜登政府任內首次系統和全面的對華政策演講。如果布林肯的講話真如外界預期的那樣，只是把過去15個月以來美國各領域對華政策籠一下，打補丁似的「重申一遍」，甚至是對川普時期對華政策的「效仿和繼承」，那它注定鬧不出什麼聲響。

從今晚演講的實際內容看，也確實如此。

有美國專家對「補壹刀」稱，這次演講的整體基調是四平八穩，沒有新意，有的只是對拜登過去十幾個月涉華議題以及美國關鍵議題的匯總。

演講從頭到尾貫穿著要把美國自身實力、財富、人力資源充分利用起來，投資於美國，建好美國，大約有1/3的篇幅聚焦在內政，基建、市場、勞工、保護更多人福祉，這些其實都是跟美國國內相關，說明這場演講仍然跟選舉掛鉤。

專家認為，其實美國現在的對華政策已經十分明顯，就是要全面對華展開戰略競爭，其核心就是不斷打壓中國在地區、全球產業鏈、供應鏈中的作用和地位，拉著更多國家在經濟、信息領域與中國拉開聚集。

就亞太地區來看，東南亞國家跟日韓還是有區別。雖然他們與會出於向獲得美國投資、便利的考慮加入印太經濟架構，但在安全義務聯盟方面與美國的關係沒有像日韓那麼深入。

事實上，這次演講中沒有表達的，恰恰是沒說出美國不得不面對的現實。美國的確自身發展出了問題。他在對美國國內不同的群體，對自身衰退以及對種族主義、槍支氾濫悲觀調子，做了有趣的解讀。

布林肯強調美國依然是多元有活力追求不同族裔共同存在的社會，也就是說，布林肯談的比較積極的地方，恰恰隱含著美國面臨的困局。

在外交層面也是如此，亞太國家到底有多少對美國所做的給予信任和認真對待呢？這次演講反覆強調聯盟盟友重要性，反映的恰恰是亞太地區越來越鬆散的盟友關係現狀。

（本文來源：「補壹刀」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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