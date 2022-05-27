日本宣布下個月10日起開放外國觀光團入境，台灣被列為藍色國家，也就是入境免隔離也免篩檢。

消息一出，台灣人咸感興奮，直誇日本大哥哥好！比美國爸爸上路多了，台灣一股腦地倒貼，買這買那，美國還是把台灣列為｢高風險｣等級；日本卻很｢阿莎力｣，非但無須接種疫苗，入境還是如此地輕鬆。

事實上日本並非只對台灣好，基本上是對全世界都敞開了雙臂，根據所列的名單中，最輕的藍色組有100多國；中度黃色的也有100多國；最重的紅色僅有4國，這不等於全面開放？日本到底在急什麼？現在全世界都還籠罩在疫情當中，日本這一攪和不知會造成多大的後果。

嘴巴上說討厭日本，但實際到日本旅行的中國、韓國客依然不少；台灣媚日慣了，得此機會絕不會放過，有錢人才不管回來後要不要7+7。然而目前中國大陸還沒開放，倒楣的還是台灣人。

雖然目前還只是團進團出，但部分國人似乎已等不及，旅行社、航空公司也是磨刀霍霍，兩年時間把人憋壞了，終於有機會出國舒口氣。

現在醫護人員忙得人仰馬翻，台灣如果鬆綁讓一堆人出國玩，染疫後又回台佔醫療資源，請問日本大哥哥，你這是在演哪齣戲啊？想出國的國人也應該好好想一想，需不需要冒這個險？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※