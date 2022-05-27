美國國務卿布林肯昨晚發表美國對中政策演講，此乃拜登政府上台後首次系統性對中政策闡述。幾個他著重強調和被媒體報導最多的就是「3不3但」：美國不尋求與中國新冷戰和將中國與世界經濟隔離開來，但美國要維護國際秩序。美國不尋求改變中國的軌跡，但美國會重塑中國周圍的戰略環境。美國不尋求改變中國的政治制度，但要再次證明民主能夠應對緊迫的挑戰。「3不3但」換句話就是「既當且立」，既要圍堵中國，又要高舉民主與包容大旗。

布林肯的演說，說穿了就是視中國為「長期嚴重挑戰」，當下又不敢全面開幹，仍舊是美式帝國主義霸權意識形態的老套，試圖拉幫結派，從外圍包抄，打造「亞太版北約」，劍指中國。

然而，美國怎能這般一廂情願，妄想如臂使指，東亞各國可以不顧自己核心利益，而與美國齊心協力，一起針對中國打下10年長期抗戰。況且，中國已非昔日吳下阿蒙，百年國恥早已翻頁過去，如今已是第一大世界工廠、第二大經濟體、第三大軍事國。新八國聯軍進攻中國，輸贏尚在未定之天。

至於相關涉台論述，則是重回老生常談的主軸，他在講話中重申，華盛頓仍然支持一個中國政策，但不打算放棄與台灣建立所謂非官方聯繫和對台軍售。其聲稱，美國不支持台灣獨立，但也反對任何單方面改變現狀的行動。

簡言之，美台關係只是美中戰略競爭框架檯面的一張牌、一顆棋，可打可棄，既廉價又好使。