美國國務卿布林肯日前發表「美國政府對中華人民共和國的政策」演說，強調美國對台政策並未改變，仍信守「一個中國政策」承諾等等過去曾經不斷重複的說詞；同時也強調「美國不支持台獨」，也反對兩岸任何一方改變現狀。我外交部副發言人崔靜麟表示，台美溝通管道順暢，過去數周台美已就此演說有密切溝通。

針對布林肯的演說內容，我外交部早在過去數周就與美有密切溝通，此事若是真的，則值得國人喝采。但外交部卻不像以往的回應，例如「感謝美國的支持，台灣會與理念相近的國家共同努力」。相信外交部對於美國高深莫測、變化多端的對台政策，除了感到不解之外，也會相當的失望；而支持與高喊台灣獨立的民進黨激進份子，則是感到焦慮與憤怒。

還記得美國國務院網站於本月5日大幅更新美台關係現況，刪除了2018年8月31日舊版中「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台灣獨立」等用語。其後，美國務院於10日表示，「更新官網內容反映台美堅若磐石的非官方關係」。此一屬於美國基本立場原則的改變，令關注兩岸問題的學者專家譁然。

再者，拜登總統日前的首次訪問亞洲，在日本期間被媒體問道，「若台海發生戰事，美國是否願意軍事保衛台灣」時，拜登竟直截了當回答說：「會」，並補充說：「這是我們做出的承諾。」當各界懷疑美國的兩岸政策是否已從「戰略模糊」走向「戰略清晰」時，白宮官員只好再度出面更正，強調「美國對台政策沒有任何改變」。拜登自己也在隔日重申，在台灣問題上的「戰略模糊」政策並未改變。

如今看來，不論是布林肯的演說內容，拜登再次發出的驚人之語，只不過是美國政府又再度玩「一中政策」的文字遊戲，也把台灣又玩了一次。有人形容「5月是美國政府耍台月」！的確，我們從前述的美對台言論可知，美國簡直是將台灣耍得團團轉，讓我們真的是不知所措。

身為與我們「堅若磐石」的美國老大哥，把我們當作棋子也就算了。美國政府官員前後的說詞不一，政府官員之間，與朝野之間的言論差距如此之大，我們只能感嘆：「美國的對台政策像月亮，初一、十五不一樣！」

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