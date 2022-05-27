在連日大雨的陰鬱愁緒下，怵聞蔡英文政府因防疫無方，造成逾百人枉死；而在野的國民黨，則於桃園選戰中造亂；再加之民進黨向來卑身俯首、甘賤屈從的美國，相繼在世衛大會與印太經濟架構，將台灣放生，更甚者，拜登保台說的態度反覆，在在戳破所謂「台美關係良好」的虛幻泡沬。

國家在驚懼動盪、危疑受辱之際，如何靖難止紛，猶賴民智昌進、力圖卓荦。但最大在野黨─國民黨能否肩負此一力挽狂瀾、振衰起敝的重責大任？歷史在2022給出了機會，就看此一時勢，造就出什麼英雄。中常會在張善政之後，相繼通過蔣萬安、許淑華與謝國樑出戰，而在此一佈陣之下，除桃園應加速弭平「強暴提名」所生裂痕，而各方矚目的高雄市長人選，實無拖延的條件。

早前評論曾議，朱立倫「六都過半」的黨主席政見，一般認為所指的是「新北、台中」，外加「台北、桃園」，似已「放生」台南、高雄，這讓高雄人「再一次」萌生「遭遺棄感」。至於高雄人選難產，最大的癥結說穿了，就是在此「絕敗之地」，無人願意為黨「犧牲」。因此，有人繞了一圈選擇最有勝算的桃園落籍；有人要他選高雄，就說要做陶淵明，要他選桃園，立馬加入國民黨。思及於此，那些為黨捐軀埋骨長已的革命烈士，怎不垂淚慨嘆，斷腸悲愴。

「今事雖不成，此心甚慰！但一我可殺，而繼我而起者不可盡殺！」被國父孫中山奉為「中國有史以來為共和革命而犧牲之第一人」的「竹馬之友」陸皓東，在臨刑問斬前的慷慨陳詞，何嘗不啻今日國民黨面對高雄一役該有的悲壯豪情。

中國國民黨青天白日黨旗的設計人陸皓東，在廿七歲盛年，即因革命成仁。他有很好的學歷，十五歲在香港西式學校學習，再往上海電報學堂就讀；畢業後娶妻且有安穩的工作，任職上海電報局主管。但在手按聖經，向上帝起誓加入革命之列，即義無反顧，赴死為念。在親睹慈禧太后挪軍費籌辦「六旬萬壽慶典」之後，更成了激化革命的最後一根稻草。

在經過半年的計劃，決定於廣州起義，卻因消息走漏而取消行動，陸皓東墊後掩護同志撤離，原已脫身，成功躲藏的他，倏忽驚覺黨員名冊仍留於起義總機關「王氏書舍」，為保全同志免遭株連，不顧眾人攔阻，隻身涉險返回總機關，取出名冊，當場燒毀。就在準備離去時，被趕到的兩廣總督大批軍警破門，從容被捕入獄。

在受審的十天當中，陸皓東慘遭嚴刑拷打。叱令使跪，他堅不屈膝，百餘支竹籤插入手腳指甲，牙齒一顆顆被鐵錘鑿下，皮鞭抽打切膚肉綻，死而復甦，反覆折磨施虐，拒不供出同謀，甚至痛斥清吏「你人雖以嚴刑加我，但我肉痛而心不痛，其奈我何」，浩氣英風，昂然挺立，最終求死得仁、慷慨就義。陸皓東為中國革命，流下第一滴血，緩慢而有規律的染紅青天白日，感動中國；讓革命之火以燎原之勢，在年輕血肉的堆疊下，搭建民國肇造的長城。

百年前的中國，於今猶似！但陸皓東安在？國民黨面對高雄一役，正可藉此展現重振黨魂的決心魄力；中國國民黨還是當年「只見一義、不見生死」的道義結合，少一點成敗利害的算計，多一點拯民於水火的慈悲。以韓國瑜為例，高雄不是打不下來的江山，感動即是一股沛然莫之能禦的力量，既有張亞中表明承擔意願，就請國民黨好好珍惜吧。

（作者為致理科技大學行銷與流通管理系專任教授）

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