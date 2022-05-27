近日多間私立大學陸續拉起停辦警報，台灣首府大學無預警宣布要停辦、高苑科大陷入了董事會與校長對抗危機、華夏科大可能走向捐贈，要將其校產捐贈與台科大，南開科技大學已在研擬要以「捐贈」方式 由暨南大學承接，一時之間多間私立大專院校狂響停辦之警報，但教育部卻還是沒有任何作為，只會說私立學校的去留端看市場機制！

但「教育」為國之根本，高等教育更是台灣軟實力之極致展現，台灣長期以來缺乏天然資源，但台灣能創造出高度的科技發展與繁華的經濟樣貌，靠著就是一批批的高等教育人才在社會各領域努力打拚，才能累積出台灣的經濟奇蹟！

故高素質之高等人力就是台灣最大的競爭力，因而高等教育的普及性有其必要性與戰略性！這也就是當時台灣會廣設大學時的最基礎考量！

時代推移，台灣社會面臨少子化之難題，而且在教育部無能且錯誤的招生策略之下，這也使得私立大學越來越難招生，最終面臨倒閉！

但任何一間私立大學倒閉對國家而言都是一個嚴重的傷害，畢竟當時每間私校的董事會都是先砸下數十億的資金響應國家政策辦理興學，但今日教育部說停辦就停辦，本身就有失其厚道，而且現在又將其私人校地轉化成國立大學之校地，更是有侵占財團法人財產之嫌疑！

而且沒有這些私立大學養成新進學者教授，國立大學也沒法有諸多優秀的學者教授可供聘任，因而私立大學培養新進學者功不可沒，今日私立大學快速退場，將不利於我國未來高等教育人才之養成！

但私立學校之退場最該負責的就是教育部，在教育部長期無做為之施政下，造成了今日的高教悲歌，少子化是私立學校退場的一大主因，但少子化之狀況已經是長期國安問題！

教育部本該早早想辦法幫台灣的私立學校找生源，首先教育部可以先限縮國立大學的招生員額，不要再讓台灣的學生全部都被國立大學招走，其次就是開放大陸學生來台就學，最後就是開放南向政策讓學校去東南亞招生！

但教育部放任讓國立大學持續擴張，所有的台灣大學生幾乎都被國立大學錄取了，而在大陸學生的部分，蔡政府聽到中國大陸就反彈，近年來對於大陸學生的招生限制越來越多，這也讓大陸學生來台興趣缺缺，而南向政策雖然很喊得震天響，更因少數不良人力仲介之介入，造成了外籍學生打黑工的狀態產生！

因而綜合上述各原因，蔡政府的私立學校的去留，端看市場機制的說帖，就只是要掩飾自身的無能與失職，但台灣的高教悲歌才剛拉開了序幕！（作者為社團法人文明人權協會理事長）

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