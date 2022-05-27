台灣的本土化運動從李登輝開始，歷經陳水扁的大鳴大放，到了2020蔡英文連任達到登峰造極。這種從教育，文化，政治，三管齊下的「新文革」，在策略與運用上，可說是非常成功的。

首先透過教改，有系統地灌輸「台灣中心論」的井蛙史觀。接著入侵媒體文化出版事業，大量地傳播「台灣神格化」的自戀悲情。最後掌控國家機器，以「國安法」為名箝制言論自由，打壓反對勢力。

在政客與既得利益份子刻意的挑撥與操弄之下，台灣的本土化運動很快的變成了非常狹隘短視的民粹主義與粗魯低俗的台客文化。大港開唱與館長直播就是最明顯的例子。

這一個走偏了的路線，讓台灣不知不覺成了溫水中的青蛙，自得其滿，吹噓造神。任何對政府政策的批評與建言，都成了唱衰台灣。任何對穩定兩岸的努力與善意，都成了舔共賣台。

國際化自由資本主義的DNA是務實與競爭，目標是尋求利益的極大化。本土化國家民粹主義的DNA是封閉與排外，往往容易讓煽情理盲的專制政權趁勢崛起。

因此，Globalization 或是Localization，會決定一個國家最後是邁向富強，亦或走入貧窮。一個國家選擇開放，就會有吸磁作用，把人才跟資。相反地，一個國家若選擇封閉，只會讓機會不斷流失，最終人才跟資金都會離開。

一個國家不可能高舉民粹，而冀望有一個健康的自由經濟市場。當經濟敗退了，政治只會向左翼勢力更加靠攏。

在一片反中仇中的聲浪中，我真心希望台灣有實力能夠梭哈叫牌。然而我對台灣未來的經濟，一點都不樂觀。

女人之間不用吵架，比她美麗就好。男人之間不用打架，比他有錢就行。國際關係是實力原則，只要你能夠比對方強大，你就可以講話大聲。所謂「國多財，則遠者來。地辟舉，則民留處。」因此與其販賣「趕英超美，台灣南波萬」的神話，不如腳踏實地，好好壯大台灣。

台灣沒了經濟，什麼都不是。吃不飽，談尊嚴都是騙人的。

現今台灣，正處於一個前所未有的困境與危機，無奈媒體終日造神，歌功頌德，彷彿是鐵達尼號撞上冰山前的歌舞昇華。而一堆無知的人民，還以為小英會帶他們走到那個台灣獨立的流奶與蜜之地。殊不知民族主義乃是最廉價的梟勇，無知的叫牌乃是最魯莽的愚魄，那些喊愛台灣喊的最大聲的，往往就是弄死台灣的罪魁禍首。

絕對，忠誠，無理智的民粹，是民族主義的最高境界，但也必然會為一個國家，帶來無可避免的災難。現在的許多所謂「台派」，在我看來就是低俗下作。台灣從起初的本土化淪落到現在的台客化，恰恰見證了台灣30年的向下沉淪，實在是何等悲哀！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）