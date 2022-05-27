美國總統拜登23日宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），首輪名單竟沒台灣。這豈不讓台灣生氣？現在不是台美關係有史以來最好的時刻嗎？且IPEF唯一主導者是美國，又沒中共掣肘，還有超過250位跨黨派參眾議員發聲支持，如此結果讓台灣怎麼接受？從最近幾件事來看，不禁讓人思考美國真能信任嗎？

國際關係本就虛實難測，唯一的原則是大國國家利益，所以所謂「台美關係有史以來最好的時刻」也是奠基於美國將中國視為「第一假想敵」，有拉台抗中的必要性。然而IPEF首輪13國多為CPTPP或RCEP成員，這註定新組織遂行「抗中」的難度，美國排除台灣參與，正是想降低IPEF抗中的敏感性。說到底，儘管IPEF以數位經濟、供應鏈為主軸，但美國還是顧慮北京，原因就在為台灣強出頭不符合美國的國家利益。

不僅IPEF令人失望，拜登訪日時被問到「一旦台灣遭受中國軍事攻擊，美國是否願意軍事介入保衛台灣」時，再肯定回答yes。但白宮隨即重申「一中政策」沒變，「會基於《台灣關係法》，提供台灣自衛的軍事手段」。美國國務卿布林肯26日演說時重申「不支持台獨」，這是繼國務院日前更新官網「美台關係」網頁，國安會印太事務協調官坎貝爾的澄清後再次強調「不支持台獨」。這是在說哈囉嗎？豈不是讓台灣政府精神錯亂？

顯然，美國並不會拿原則做交易，頂多丟幾顆糖餵餵台灣，一旦違反美國利益，也必定翻臉不認人。最近美國商務部長雷蒙多敦促國會通過「美國晶片製造法案」時就說，美國最精密的晶片有70%向台灣購買，這些晶片主要應用於軍事設備。標槍飛彈發射系統大概要用到250顆晶片，「你想要全部都跟台灣買嗎？這並不安全。」台積電向美國交出業務機密還不夠，這次被美國戴了個國安大帽子，請問行政院或經濟部有預備方案嗎？

太多事例似乎證明，美國真的不能再信任了。