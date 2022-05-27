雖然連續4天下著大雨，但台北國際電腦展（Computex）在27日順利落幕！已連續兩年停辦實體活動，讓今年在南港展覽館的展出格外令人期待，加上關注科技新創的「Innvoex」也合體展出，確實是嚴峻疫情下的一劑強心針。

當然，在3萬名買家飛不進來的前提下，廠商參展規模與數量大幅縮水，成了必然。如果跟10年前的台北電腦展相比，當年參展廠商數有1800家，還有5400個展位，並且創造280億美元商機，但今年僅有400家廠商，展位數量不到1000個。

歷年的台北電腦展，總是讓世貿中心周遭車水馬龍，各大飯店的會議空間與高級套房全都搶訂一空，米其林餐廳與夜店都是老外搶著埋單！但受新冠疫情影響，今年信義區確實冷冷清清。

過去台北電腦展的真正內涵，一直不是創新，而是訂單！大家參展的目的，就是下訂單與獲得訂單。巨頭企業如鴻海，或者是在電腦展賣鬧鐘的小廠商，營收獲利的來源都是靠跨國客戶下的訂單，一旦沒有訂單，生產線就要停頓，就要開始放無薪假，上百萬員工的工廠營運就要中止。

在新冠疫情之前，業者透過展會獲得訂單的比例就已持續下降，網路的發達，台灣供應鏈的國際能見度也越來越高，特別是像蘋果等國際巨頭，一季甚至一整年的訂單，早就跟台廠談得穩妥。

在硬體市場「寡頭化」的前提下，其實包括蘋果、三星、聯想、惠普等主要品牌大訂單，早就已經被鴻海、廣達、仁寶等台系大廠分食完畢。老外客戶遠渡重洋來參加台北電腦展，更看重的是吃吃喝喝的社交目的性。

反過來說，台灣的上市上櫃電子公司在過去兩年疫情期間，大多賺得盆滿缽滿，沒有因為台北電腦展實體停辦而少了很多新訂單與老客戶。

不過，高科技業的發展現階段的重點就是軟硬融合！如何應用人工智慧與區塊鏈，甚至是當紅的NFT與元宇宙概念，為台灣擅長的硬體代工與關鍵零組件產業加值，已經成為顯學。特別是竹科的半導體、中部的精密機械，以及南部的光電產業，都必須要迎頭趕上新興趨勢。

台南區塊鏈產業國際博覽會將在6月24至25日於台南遠東香格里拉飯店舉辦，就是南台灣首度深度探討區塊鏈與加密貨幣市場的國際級展會！希望能在過往台北舉辦Asia Blockchain Summit的成功經驗後，也能夠擴展台北以外的區塊鏈發展規模。

如同Innvoex走出新路，未來的展會活動確實必須破除訂單迷思，要成為創新思維的一扇櫥窗！護國神山台積電已經非常成功，將來我們更希望打造區塊鏈與網路新創，成為新一代的護國群山。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）