美國國務卿布林肯26日發表中國政策演說時指出，儘管中國在未來很長一段時期都會對美國構成挑戰，但雙方競爭應避免衝突，並可在氣候變遷、防疫等議題進行合作。在布林肯指出「一中政策」不變後，中國駐美大使秦剛表示「一中原則」是台海和平基石，但正遭到美國破壞，台灣問題無妥協餘地，美國正將台海變成火藥桶；不過，他也釋出善意表示，中國將增加對美航班與採購更多美國農產品。中國外交部發言人汪文斌則說，布林肯演說散布虛假信息與渲染中國威脅，但對美方不打新冷戰與不阻礙中國發展，北京將拭目以待。

雖然汪文斌批評布林肯的演講內容是「完全顛倒是非」，並表示中方對此強烈不滿，堅決反對，但他和秦剛的回應中仍為未來中美關係的發展與合作預留了空間。

在演說中，布林肯強調，儘管俄烏衝突繼續，美國將持續關注國際秩序最嚴重的中國挑戰，因為中國是全世界唯一一個有意改變國際秩序又有經濟、科技、外交與軍事能力的國家。

其次，他表示，中國有意挑戰國際秩序主要源自於北京對其制度的高度自信，認為中國的政經體制比美國為首的西方國家制度更為優越，也受到更多國家的認同。

第三，他提出拜政府登中國政策的三大支柱：投資厚植國力、與盟邦和夥伴群策群力，並提出未來與中國一較高下的願景，遏制中國因過度自信而進行的擴張，讓北京接受以制度為主的國際秩序。僅管如此，他說美國仍然願意在氣候變遷、防疫等議題上與中國合作，「但不會為了合作而犧牲我們的原則」。

第四，針對兩岸議題，布林肯重申美國不支持台獨的立場，但也反對任何片面改變現狀的做法，強調美國的對台政策並未改變，仍然信守「一個中國政策」，包括《台灣關係法》、三個美中聯合公報與「六項保證」，希望兩岸能以和平方式解決歧見。但是他也嚴詞批評北京以軍機擾台、阻絕台灣國際空間等脅迫方式的挑釁行為。

無疑，布林肯強調的「一中政策」與秦剛堅持的「一中原則」正是美中兩國在台灣問題上最大的歧異所在，前者要求兩岸以和平方式解決歧見，後者則不排除武力統一的選項。

第五，值得注意的是，在與中國高度競爭的同時，美國會如何避免與中國衝突？布林肯指出，在美中高度競爭的過程中，美國並無必勝的把握。但他認為，最好的方法莫過於透過符合各國國家利益的國際秩序來影響、敦促中國改變或調整立場。他說，美國將在未來十年致力於打造一個有利於影響中國的外部環境。

此外，他指出，美國必須做到有效管控分歧，才能避免與中國發生衝突。他表示，正如拜登所說，比起刻意衝突更糟糕的是意外衝突，美國將會負責任地管控這段關係以避免類似狀況。他進一步表示，拜登政府已將「對中國的危機溝通和降低風險措施列為施政優先項目」。他說，包含台灣在內的各種議題，美國一直致力於與北京一面激烈競爭，一面密集溝通。

美中密集溝通的結果不僅反映在2021年蔡英文總統拋出「新兩國論」後的「美中共管台獨」之上，也反映在美國的不斷施壓而迫使我外交部長吳釗燮日前接受外媒採訪時表明台灣不再尋求台獨。

當不久前大陸國台辦將吳釗燮列為「台獨頑固分子」時，他還洋洋得意地表示這是他的「殊榮」。言猶在耳，但他日前接受美國公共廣播電台訪問時卻說，「台灣期望避免戰爭，也將維持現狀，不尋求形式上的獨立。」原來台獨頑固分子也可以像變形蟲一樣隨時在承受壓力時改變形狀。

在美國強大壓力下，吳釗燮與蔡總統的台獨追夢終於到了夢醒時分，一切回到原點，也可說是白忙一場了！（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）