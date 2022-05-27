美國國務卿布林肯5月26日在喬治‧華盛頓大學發表「美國政府對中華人民共和國的政策」演說，特別強調美國對台政策並未改變，仍在遵循「一個中國政策」。而且重點是：美國反對台獨，也反對兩岸任何一方改變現狀；至於美國對華政策沒有要遏制中國崛起，更不是要引發一場新的冷戰，但中國必須一起遵守及維護國際秩序。

這篇演講選擇在這個時間點釋出美國的「兩岸政策」，顯然有它的意義存在：第一，布林肯似是有意澄清他的上司拜登總統在5月23日訪問東京期間，與日本首相岸田文雄舉行新聞發布會時對台灣軍事保衛的談話。拜登這句話的原意是「美國支持台灣抵抗中國的侵略」，但在一名記者指出說，拜登已經排除了美國直接軍事介入烏克蘭戰爭的可能性，然後轉口說，「你願意軍事介入保衛台灣嗎？」要命的是，拜登的回答竟然二度用肯定語氣回答：「是的」，以及更肯定地說出「這是我們給過的承諾。」

這是不是拜登的內心想法？或是再學術點的探測：「他是在表達戰略清晰」？可能都需要長篇討論。不過，《紐約時報》中文網有提到一段形容的確很傳神：「每當他說出自己的真實想法時，白宮就會派出例行的善後小組，假裝他沒有真正說出他所明確表達的意思，或者即使他說了，也不真正意味著政策的改變。或許，我們就可以如此結論：布林肯這篇演講或許真的就是「善後小組」，至少在時間上太切合拜登說錯話的時段。

第二，由於俄烏戰事拖了一段很久的時間，不但已讓美國涉及其中，而且也對其他國際事務脫節，導致的效應是既與歐洲盟國在看法上有了些差距，也讓中國大陸有了它認知上的擴充影響空間。因此，拜登與他的外交國防戰略團隊就開始到處作拜訪或政策說明。

布林肯的這篇演講，說穿啦，就是針對中國大陸另一種的政策說明。我們可摘取幾段美國曾說過多次這樣的立場，但這次竟然有了些新意。首先，布林肯說明「拜登政府沒有改變美國長期以來的對台政策」，但當說到他「希望海峽問題能和平解決」時，除了用了一句「反對任何一方改變現狀」是常用語外，另一句強調「美國反對台獨」，則是會讓民進黨當局清晰地有所警惕。譬如說，美國國務院發言人普萊斯2021年11月4日在國務院例行記者會被問及美國對台政策時曾經重申，美國承諾繼續支持台灣自衛，及反對任何試圖改變兩岸關係現狀的單方面行動。要注意，他仍執著的是反對單方改變現狀。但北京若會對台用武，可看出北京在重大政治報告時都是說「堅決反對和遏制『台獨』分裂行徑」。

最後，布林肯表示，美國會增加競爭力並和盟邦合作，來和中國進行競爭，華府的作法是要型塑中國的周邊環境，而不是意圖直接改變中國的政治體系。

不能也不會企圖改變中國的政局，是美國深知它的力量尚不足以如此。但另方面，拜登政府也是準備再次向外界傳遞這樣的訊息：美國眼中最大的地緣政治對手是中國，而不是俄羅斯。美國非常清楚跟中國的經濟無法脫鉤，但又不會犧牲原則以換取合作，只能從希望北京能遵守國際規則處著手。這樣的一種戰略，北京不妨再了解。

記得拜登剛涉及美國總統大選時，面對棘手的美中台三角關係算是相當謹慎保守。他反對台灣單方面宣布獨立，也反對中國躁進動武；為維繫台海和平，拜登不贊同美方採取會過度刺激或挑釁北京的作為。他曾引述一位台灣官員的說法：「美中關係不好，對兩岸關係、對台灣與中國關係都是壞消息。」或許這就是布林肯演講的最重要考量所在。（作者為澳門理工大學名譽教授）