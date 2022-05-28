前言：為何談古史

中國古代「歷史」兩字一直分開使用，而非歷史作品名稱，故有《晉之乘》、《楚之檮杌》、《魯之春秋》；到明朝萬曆年間，袁黃的《歷史綱鑑補》裡才出現「歷史」一詞。至於西方的歷史一詞源自希臘，最早使用此詞彙的希婁多特（Herodotus 484－425BC）被尊稱為The Father of History。荷馬的《Illiad》和《Odyssey》是歐洲最早的「史詩」。

史詩就是古希臘人的歷史作品，內容充滿神話色彩；早期中國歷史涵蓋稗官野史，真實性難以查證，即使同一事件的人名、年代或事蹟在古籍名著中亦不盡相同，雖經後代學者多重考證，仍有存疑和衝突矛盾之處。

現代史學重視的是經濟、文化、政治、制度、律法，傳統史學重視的是人，以人為本，重思辨，避禍求福。宋朝呂祖謙就說：「觀史如身在其中，見事之利害，時之禍害，必掩卷自思，使我遇此等事，當作何處之」。

因此唐太宗說：「以銅為鏡，可以正衣冠；以史為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失」。子曰：「學而不思則罔，思而不學則殆」。讀史要「博約精明」，也就是要廣泛研究、歸納會通、取其精華、歸於自性。此即《中庸》所說：「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之」。

基於中國歷史在台灣教科書已近乎消失，筆者有感身為炎黃子孫，唐山過台灣者亦非南島原住民後裔，因此參考《史記》、《資治通鑑》、《戰國策》、《東周列國志》、《長短經》、《經世奇謀》等數十種古籍史料，以及歷代學者專家的研究，摘其精華改寫成重要或被忽略的史話（非一般中國通史），以資思辨借鏡。

公元前1617年鳴條之戰，夏亡商起；公元前1046年牧野之戰，商亡西周起；公元前770年周平王東遷洛陽，王權低落，春秋時代起；春秋五霸奉周天子為共主；公元前403年三家分晉，春秋結束，戰國時代起；公元前256年秦奪九鼎（周之寶器，象徵天子地位），將近800年歷史的周朝亡。由於戰國之後古籍考證較多流傳於世，因此本專欄從戰國時代談起，以思辨的角度來觀察歷代的是非成敗與興衰盛亡。

戰國七雄分布圖（圖：作者歐陽聖恩提供）

戰國養士四公子崛起

戰國末期正值商鞅變法使秦國趨於強大時代，各國貴族為對付強秦入侵和捍衛家國，竭力網羅人才，廣招賓客，養士之風盛行。這時有4位風雲人物登上舞台，史稱四公子或四君子，用現代話亦可比喻為四大CEO（戰國七雄是七大企業，國君是董事長，四公子就是執行長CEO）。四公子在戰國時代均官拜相位，叱吒風雲，縱橫列國之間，影響力極大，故先論述。

「公」是春秋戰國君王的尊稱，其子就是公子，諸侯之子亦可稱公子。戰國時直接以「公子」稱呼的是秦獻公庶子「公子虔」；他性情急躁，曾任將軍，後來擔任秦孝公太子嬴駟的師傅，因為太子犯法，他被商鞅割掉鼻子（教不嚴，師之過）。孝公卒，太子繼位是為秦惠文王，公子虔遂假藉商鞅謀反公報私仇，讓秦王以五馬分屍處死商鞅。

至於「君子」之稱的由來，在周朝之前是指貴族，春秋的封建社會則成為士大夫的統稱，也就是為官者稱君子，平民稱小人；亦即君主的臣子就是君子，因此四公子均稱「君」，君的地位似低於公子。

有關戰國四公子的記載，《史記》最多，「春申君列傳」曰：「春申君既相楚，是時齊有孟嘗君，趙有平原君，魏有信陵君；方爭下士，招致賓客，以相傾奪，輔國持權」。在「遊俠列傳」復提：「近世延陵、孟嘗、春申、平原、信陵之徒，皆因王者親屬，藉于有士卿相之富厚，招天下賢者，顯名諸侯，不可謂不賢者矣」。

《史記》對4人之記載最推崇信陵君，有褒無貶，在四公子列傳中唯一不直稱其號，而以公子尊稱；對平原君、春申君褒貶俱陳，對孟嘗君的沽名釣譽頗為不屑而居末。《資治通鑑》亦首推信陵君最賢，平原君次之，再次孟嘗君，而春申君卻居末位，為何有此差異？將逐篇摘述之。

黯黑成長死裡逃生

孟嘗君田文之父田嬰是齊威王之子，齊國宰相。田嬰有子40餘人，妾於5月初五生田文，據齊國風俗，這日出生小孩若長至與門楣同高會剋死父母，田嬰乃令棄之。其妾不忍遺棄骨肉，暗中撫養（後宮佳麗無數，能暗中餵養不被舉發，實乃奇蹟）。

田文成人後求見田嬰，田嬰驚怒，田文問：「為何不能養育5月生之子」，田嬰說：「5月出生的子女，身高長到和房門一樣高會害死父母」。田文說：「人的命運是由上天授予還是由房門授予」？田嬰回答不出。田文說：「如果是由上天授予，何必憂慮？如果是由門戶授予，只要加高房門，誰能長到那麼高？」，田嬰為之語塞。

田文又問「玄孫之孫為何」，田嬰不知。田文說：「父歷任三代君王宰相，對齊國無甚建樹，鐘鳴鼎食之家，門下卻不見賢者，妻妾可以踐踏綾羅綢緞，賢士卻穿粗布短衣；僕人有剩餘飯食，賢士卻吃不飽，而父親仍累積財富，究竟要留給誰？兒很納悶」。田文的義正辭嚴與毫無懼色受田嬰器重而讓他主持家政，接待賓客。

田文在其封地薛邑廣招賓客和罪犯，來者不拒，具親和力。他寧肯捨棄家業也給門客豐厚待遇並澤及其親，因此眾人多嚮往，食客曾高達3千人。田嬰死後，田文繼之，稱孟嘗君。隋末唐初名將秦叔寶因為好結交朋友被稱為山東小孟嘗。

雞鳴狗盜立功救主

公元前299年秦昭襄王聽聞孟嘗君賢能，迎之奉為相國。大臣卻群起反對說：「孟嘗君雖賢，但是齊人，如今擔任宰相，必先考慮齊國利益，對秦不利」，秦王覺得有理，罷其相位並予囚禁。田文找秦王寵姬求情，寵姬要珍貴的白色狐皮裘，但這皮裘已被田文獻給秦昭襄王，幸好有一位食客精於偷竊，潛入王宮盜取白狐裘轉交寵姬，寵姬大喜向秦昭襄王求情釋放田文獲准，田文連夜逃到秦國邊境的函谷關。

但秦昭襄王隨即後悔並派兵追趕緝捕，田文夜半到達函谷關，關法實施宵禁，規定雄雞未報曉前禁止開放關門。但時辰未到，田文無法出關，心急如焚；有門客會模仿雞叫使群雞提早齊鳴。衛兵誤認天亮，開啟關門放行，田文一行人便乘機火速逃離。

當初田文把這兩人安排在賓客中時，賓客俱感羞恥，等田文在秦國遭遇劫難，靠這兩人伎倆始能從虎狼之秦脫身，都佩服田文廣招賓客不分貴賤的大器。田文逃離秦國到趙國平原君處停留一年才敢回齊國，齊湣王後悔讓孟嘗君赴秦，聞其返國，就任其為相。

狡兔三窟心胸狹窄

孟嘗君有位自視甚高的食客，《史記》稱馮驩，《戰國策》稱馮諼。他藉著到封地薛邑收取欠稅和債務時，假傳孟嘗君命令將窮人欠租借貸契據全部燒毀，當地人民對孟嘗君恩澤極為感動。

田文問返回的馮驩用租稅欠債買了什麼，馮驩表示替孟嘗君買回「仁義」，讓當地民眾親君而彰顯君的仁義。田文養士多靠薛邑租稅和放貸，馮驩之舉猶同斷其財源，但並未指責。後來齊湣王受「聞齊之有田文，不聞有其王」謠言蠱惑，認為平原君功高震主，以「寡人不敢以先王之臣為臣」為由罷其相位，田文只好回到封地薛邑，但見當地民眾夾道歡迎，田文恍然大悟才深悉「仁義」之意。

馮驩對失權落寞的孟嘗君說：「狡兔有三窟才能免於一死。現在主公只有薛邑這一窟，臣為您鑿另外二窟，始能高枕無憂」。於是馮驩赴梁國對梁惠王（《戰國策》曰梁即魏國，《史記》說是秦國）說，齊國罷黜孟嘗君，誰先得到他便能強盛。梁惠王立刻以千金和馬車百輛前往薛邑迎聘。

馮驩卻說：「千金是重利，百乘是極隆重的使節，齊王必然得知」，孟嘗君知其話中含意，因此梁國使者登門3次都被婉拒。齊湣王有感田文忠誠，請他回朝再任宰相。馮驩說：「三窟已就，君始高枕為樂矣」（三窟說法甚多，應指居廟堂之高、封地薛邑已建立齊國宗廟不得毀之，以及隨時禮迎之的梁國）。

但《史記》亦記載孟嘗君心胸狹窄，手段狠辣，曰：「孟嘗君過趙，趙人聞孟嘗君賢，出觀之，皆笑曰以為薛公魁然也，今視之乃眇小丈夫。孟嘗君聞之怒，斫殺數百人，遂滅一縣以去」。孟嘗君被嘲笑個子小怒而殺人滅縣，以及後來以公報私的叛國行為，與前述寬待馮驩擅自主張的忍氣吞聲、善待門客判若兩人；顯示其自卑感與陰暗面，其他三公子俱無此陰狠暴戾行為。

叛國仍安度晚年

孟嘗君任齊相時，齊魏聯盟擊敗秦國，復乘勝打敗燕國。可是齊湣王後來捨棄孟嘗君的合縱政策，轉為連橫侍秦，孟嘗君又被拔相，乃退隱其封地薛邑，後來前往盟國魏任相。六國恐齊國壯大為患，組成聯軍伐齊，田文不滿齊湣王而參與聯軍反噬祖國。齊湣王棄城而逃死於途中，齊國從此一蹶不振。

齊襄王繼位，不敢為難仍具勢力的孟嘗君，他卻在薛邑故作超然保持中立，未和在即墨的田單聯手光復被燕國逼到絕境之齊國，晚年在薛邑度過餘生（公元前279年）。他死後諸子爭奪繼承爵位，內亂頻起，齊魏兩國趁機聯手滅奪薛邑，史書多記載孟嘗君「絕嗣」。

但《三國志‧裴松之注》：「漢祖定天下，過齊求孟嘗後，得其孫陵、國二人，欲復其封。兄弟相推莫適受，乃去之竹邑，因家焉，故遂氏薛」。依此記載孟嘗君田文似仍有後代，在漢太祖劉邦平定天下時改?薛姓。由此觀之，歷史的真相，即使蓋棺論定仍無法斷論。

後人評價名列最末

孟嘗君禮賢下士，不問動機虛心納諫，親切和藹，但史書記載顯示，其作為齊相並無重大貢獻，多是結黨營私，沽名釣譽，造成劣幣驅逐良幣，有才德者不願與雞鳴狗盜之輩為伍；後來更叛國與各國聯軍攻齊，最為詬病。歷史上對孟嘗君評價負面多於正面，名列四公子之末，舉數則如下：

《史記》曰：「吾嘗過薛，其俗閭里率多暴桀子弟。問其故，眾曰：孟嘗君招致天下任俠，奸人入薛邑概六萬餘家矣。世傳孟嘗君好客自喜，名不虛矣」。司馬遷在四百年後路過薛邑，見當地民風敗壞，百姓說這是孟嘗君當年招來六萬多不安分守己之人造成的後果。

《資治通鑑》批評曰：「君子之養士，以為民也。今孟嘗君養士不恤智愚，不擇臧否，盜其君之祿，以立私黨，張虛譽，上以侮其君，下以蠹其民，是『奸人之雄』也」！更說「至其晚節，遂挾仇敵以覆宗國，保薛中立，自比諸侯，臣而不臣，孰甚於此」，

王安石認為「士」為士農工商之首，須具備崇高人格與修養，對孟嘗君養士來者不拒的作法極為不屑，曰：「世皆稱孟嘗君能得士，而卒賴其力以脫於虎豹之秦。孟嘗君乃雞鳴狗盜之雄，此士之所以不至也」。

戰國後期最具影響力，與孟嘗君同一時代的荀子曰：「上不忠乎君，下善取譽乎民，不恤公道通義，朋黨比周，以環主圖私為務，是竄臣（奪君權之臣）者也」，並說「篡臣用則必危」。孟嘗君在齊國兩度為相，卻叛國參與五國聯軍伐齊，乃篡臣之明證。

中國現代四大史學家之一的錢穆亦批之：「其時孟嘗君在齊固已戴震主之威名，天下知有薛，不知有齊矣」。

註：「雞鳴狗盜」、「狡兔三窟」、「高枕無憂」成語皆出之於孟嘗君。