北京大學新媒體在讀博士、首禾機構CEO、Yesday護膚品牌創始人、經營個人抖音、同時還為母親的家紡產品代理電商直播……

「集美貌與才華於一身」的形容，對於台灣女孩羅敏純來說，剛剛好。

01「注定」的書寫 由「努力」做筆

「能夠一路順利讀到博士，我想是因為我比較幸運。」當談到自己的求學之路時，羅敏純簡單概括了這樣一句話，但隨著對她的進一步瞭解，很快就能發現，努力才是她求學的秘訣。

1994年，羅敏純出生在浙江衢州，母親是浙江人，父親則是最早一批來大陸發展的台商。羅敏純出生不久後就跟著父母到了台灣，直到10歲左右因為父親生意重心的轉移，才再次回到浙江衢州，跟在父母身邊繼續學業。

「從小我的學習壓力比較大。雖然我是台灣人，但沒有上過台商子女學校，父母就讓我在公立學校讀書，和大陸的同學一起競爭，再加上我們學校的管理很嚴格，所以我從小學開始就要很努力勤奮。」

努力從來不會被辜負。在2012年的港澳台聯考中，羅敏純取得了文科第24名的成績，以第一名的身份考入中國傳媒大學。

本科畢業又順利考研、申博至北大，羅敏純在她的個人賬號裡分享了自己在北大讀書的校園時光。「我一直相信厚積薄發，機會永遠留給有準備的人，1分運氣，11分努力。」

即將畢業的羅敏純正在撰寫博士畢業論文，她說，幾年的實踐經驗讓自己對理論知識理解得更加透徹，也讓自己更加堅定了當初在新聞媒體領域深造的信心。畢業論文以電商直播為主題，將自己這些年的工作經歷放到論文中呈現，算是對學生時代和下一個人生階段圓滿的過渡。

02機會永遠留給有準備的人

談到電商直播之路是如何開啟的，一切看上去像是命中注定，但在羅敏純看來，是經歷的累積，才有了爆發的結果。

在電商直播概念還沒有興起的時候，羅敏純就已經開啟了自己的直播生涯。「因為喜歡分享，我玩過映客直播，還做過很多抖音賬號，分享美食美妝等各種內容。」雖然累積了幾十萬的粉絲，變現卻十分困難，發展的新問題擺在她面前。

2017年，羅敏純通過朋友認識了淘寶直播負責人，機緣巧合下進入了直播這一行業。「當時我對直播這個行業不太瞭解，認為就像台灣早些年電視購物的移動端版本，也產生了『是否真的有人買』的疑問。」但最終羅敏純決定大膽嘗試一番，從開啟明星直播賽道到找合夥人成立梵維機構，從精挑細選簽約淘寶主播，到分析優勢瞄準直播賽道，短短幾年時間成長為CEO並帶領公司成為淘寶直播的前五名。

「每個平台都有它的紅利期，我趕上了好時候。」五年的時間，羅敏純從直播小白，成長為電商直播領域第一批「吃螃蟹的人」，經歷了也見證了淘寶直播的發展。她直言，現在大陸電商直播的大熱讓兩岸年輕人對這個行業有所憧憬，越來越多的主播湧入進來，事實上很多人進入行業後會發現實際情況不盡如人意就退縮了，但機會往往留給有準備的人。

工作中的羅敏純。（圖：台胞之家）

她還列舉疫情期間台灣藝人劉耕宏爆火的現象。「很多人覺得那是意外，但在我看來，不是意外。幾百萬粉絲的暴增是他長期深耕、積累沉澱恰逢機遇的結果。」對於電商主播來說，機遇和積累同樣重要，想獲得曝光，就要在堅持中不斷汲取各行各業的政策和最新動態，瞭解大環境趨勢，才能有敏銳抓住曝光機會的可能。

羅敏純就是這樣做的。幾年如一日的努力，讓她帶領電商直播團隊走上高地的同時，也打造出了自己的品牌。

「再不開始就沒機會了！」通過電商直播，羅敏純直接接觸到消費市場，瞭解了市場動向和消費者偏好，對國貨彩妝市場的看好讓她即使面對競爭激烈的護膚市場，也有勇氣、有信心堅持創立品牌的決心。

在經過前期詳細的市場調研、評估了各項風險與大陸頂級廠商洽談合作後，今年1月，羅敏純自己的護膚品牌正式上線售賣，僅一個季度就銷售額就達400多萬。

「我經常忙到凌晨兩三點才睡覺，但看到客戶積極的反饋，再累也都值得。」

03追夢路上為兩岸交流做點事

大陸生，大陸長，羅敏純卻始終沒有忘記自己作為台灣省籍青年的身份。她清楚地知道，這個身份還意味著一份特殊的責任：要為兩岸交流做點事。

主持台灣電視專題紀錄片《大陸尋奇》，向島內民眾介紹大陸的發展變化；改編台灣歌手李宗盛的經典歌曲《漂洋過海來看你》，為因台當局阻撓而無法回家過年的在陸台胞勇敢發聲；招募台灣省籍電商主播，為吸引台灣青年登陸發展搭橋助力。

羅敏純做《兩岸家書》節目。（圖：台胞之家）

做了這些，羅敏純卻依然感歎：「國家命運與個人命運息息相關，我覺得自己為社會做的事情還是太少。」如何借由媒介，讓更多島內的年輕人進一步認識大陸？羅敏純希望發揮自己新媒體的專業優勢，將個人賬號做強做大。「有了影響力，才能為兩岸交流多發聲。」

對於島內期許跨海登陸，加入電商直播發展浪潮的年輕人，羅敏純建議先來大陸看一看。「（台灣青年）不一定都要做電商直播的，每一行其實都很ok。」大陸機會很多，台灣青年應該先來大陸瞭解整體環境，嘗試經歷過後再做決定。「無論哪一行，在合適的賽道上堅持三五年，一定會有所成長的。」

（本文來源：「台胞之家」微信公眾號）