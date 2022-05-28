接任全國工業總會理事長未久的聯華神通集團董事長苗豐強，上任之初就倡議蔡政府，應重啟讓台灣成為亞太營運中心的經建方案，並與時俱進的聚焦於加強深化與包括印度在內的新南向國家之經貿合作互動。

然而該項倡議，迄未見執政當局做出任何回應，但眼看蔡政府卯足全力不斷向美日示好，面對由美國拜登總統倡議組成的印太經濟架構（IPEF），台灣卻依然還是不得其門而入。因而，不論是站在工總理事長的名位上，或是聯華董事長的職位上，苗豐強還是不改其志並心所謂危的提醒社會大眾，自然也包括執政團隊。他指出兩岸目前陷入敵對緊張狀態，以及民間交流近乎停擺，其癥結並不是因為政治氛圍，而是因為疫情的關係，被「病毒」阻礙了兩岸間的正常交流與往來。他進而語重心長的強調，不論從企業或是從產業的角度而言，兩岸間應和平、合作、共存，且兩岸雙方總是有面對面溝通的需要與必要。

苗理事長的這番談話，重點與癥結乃在於除了知道，更關鍵的是要如何做到。從而，苗理事長也就特別強調，在兩岸關係上，於不涉及政治預設立場下，工總一直以來都是扮演著「兩岸潤滑劑」的溝通平台。而在目前雙方沒有往來的情況下，工總自然更應該扮演這樣的角色。

除了自我期許工總可以在當前兩岸關係「斷鏈」下扮演「潤滑劑」的角色，他也進一步闡述面對兩岸關係，產業界的作法，就是務實的希望能夠在確保和平的前提下，經由雙方合作、共存，以發揮兩岸產業垂直整合與水平分工的經營綜效。

尤有甚者，他也提醒包括執政團隊在內的產業界「局外人」，過去台灣視大陸為成本中心，基於減輕生產成本以加強產品國際競爭力的務實考慮，因而才會出現台商競相西進大陸設廠的風潮。但是隨著大陸經濟的成長，不只台灣業界，也包括歐美日韓等外資外企，近年來已轉而視大陸為利潤中心。而從數據來看，苗豐強遂指出，即使目前有不少台商受到疫情的衝擊，但迄今工總仍有幾萬家的會員廠商在大陸都有投資。而且台灣對大陸，不論是經貿，或是投資額的占比都仍超過25％，也坐實了在台灣企業的苦心經營下，大陸對於高度仰賴進出口貿易的台灣經濟體而言，其實是扮演了既有助於提升台灣產品國際競爭力的「成本中心」角色，同時也成為能持續墊高台灣GDP量能的「利潤中心」了！

很難想像一個國家的執政團隊，可以無視於過去三十年來，造就國家經濟繁榮、國民所得持續墊高的地緣優勢的產業營運模式，卻基於偏執的政治理念，做出有違自由市場經濟的反向操作模式，致使產業界陷入兩岸斷鏈的人為危機和營運風險的集體焦慮了！是則身為工總理事長的苗豐強，即使明知所提倡議形同對牛彈琴，以及自告奮勇願意扮演「兩岸潤滑劑」的溝通平台同樣也未能獲得青睞，但卻還是不能不言了！

談到執政團隊一意孤行的施政風格，以苗董為代表的產業界的感受，其實堪稱是刻骨銘心。另外一個有待檢視的事例，則是立法院於20日所通過的「國安法」及「兩岸人民關係條例」的修法，於第一時間即引發工商業界的憂慮。工總因而不得不於23日緊急召集包括台積電、聯發科、鴻海、宏達電等18家重量級高科技廠商舉行視訊會議，針對兩法中存有非常多不確定法律定義與範圍，提出三大建言，以免影響未來廠商接受政府補助，或委託進行技術合作的意願，甚至影響到企業本身的營運與研發。

檢視科技產業界之所以對新法所增列的「經濟間諜罪」的定議模糊，對「國家核心關鍵技術」之認定程序不夠明確，以及擔心未來如果對業界員工進入大陸地區採取「事前審查制」所可能帶來對吸引海外高科技人才造成不利影響等所提出的具體建言，其所反映的並非高科技業界的杞人之憂，事實上，近年來包括NCC、促轉會等號稱「獨立機關」所曾做出的具高爭議性的行政裁處，更是前車之鑑，讓科技業界擔心新國安法是否會引爆更多「新東廠」的行政裁處案例了！

綜而觀之，引發新工總理事長最近頻繁的提建言、促交流，如果執政團隊仍傲慢的堅持「順我者昌，逆我者亡」，則攀附IPEF卻不可得的教訓形同警鐘。反之，如能因勢利導，讓產業界扮演「潤滑劑」 的角色，則創造雙贏共榮的前景也就不再會是天馬行空的想像了！