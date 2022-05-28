近期一架民航機航經南海上空，突然接獲航空交通管制警告，「要求立刻左轉90度」。隨後機長發現原預定航線，有一枚潛射彈道飛彈從水下升空。據信，可能與海南海事局近期發布，解放軍19至23日在南海舉行軍事訓練有關。

近期美國總統拜登於5月20日訪問南韓後，22日下午抵達日本，宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF）以及參加的「四方安全對話」（Quad）峰會，有關報導指稱明顯衝著圍堵中共而來；期間24日中俄啟動兩國空軍總計6架軍機先後在東海、日本海、西太平進行聯合巡邏，中共海軍3艘艦船也在日本海及西太平洋配合演練。對此，提出個人看法：

首先，從媒體披露拍攝的視頻，飛彈由水下經水面，直衝天際。可見，這型飛彈可推斷為潛射型彈道飛彈無誤。

其次，檢視今年海南海事局發布禁航區中，發現解放軍於上述時間從事軍事訓練（包含實彈射擊訓練、軍事演習等），較所有在海南島周邊海域訓練之範圍超大，達到5萬5千多平方公里。

雖媒體指稱，公告內容並無禁止無關的船隻和駛入的警告文字。但就長期關注中共海事局發布，解放軍相關軍事訓練與實彈射擊等，基本上是不太會多提到，所謂射高、禁止飛機…或無關的船隻等進入等訊息。通常，僅提醒相關者，知道解放軍再公告區域進行軍事活動，「禁止進入」。

從軍事訓練的地緣、臨近南部戰區海軍所屬海南三亞第二核潛艦基地，有部署094型（北約稱晉級）核動力彈道飛彈潛艦至少4艘以上，且配備「巨浪2型或巨浪3型（射程可達1萬2千公里）」潛射彈道飛彈等，推斷此次試射彈道飛彈試射由南部戰區與海軍主導。

最後，要提醒的是，以往有關海軍「巨浪系列」潛射型彈道飛彈的試射，以及近年頻密地試射「巨浪3型」，均在渤、黃海海域發射，往內陸進行。然此次，解放軍首次被發現在南海進行潛射型彈道飛彈的試射，凸顯解放軍隨著核動力彈道潛艦於海南三亞的部署後，以及為向美日主導的「印太戰略」的強勢軍事圍堵情況下，展現第二水下核打擊力量，我方不容小覷。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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