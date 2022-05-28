觀察近期國際關係切忌比賽解說式的、圍繞著小道消息的過度發揮。例如，把雷朋敗選視作法國「反華」，把北約對俄行動視作美國「戰略重心調整」，類似觀點不但荒謬而且沒有現實指導意義。當前美國兩黨的反華共識日益加固，並不斷對社會進行宣傳和動員，近期俄烏衝突也在一定程度上助長了基於意識形態的反華潮。無論台上是拜登、川普還是其他領導人，都受到這種政治框架束縛，必須將中國視作首要競爭對手；美政府不可能為了期中選舉而改變對華政策，不要說美當前缺乏中美對話意願，即使對話也很可能是阿拉斯加第一場談判式的政治作秀。

誠然，中美仍存在緩和關係的機會，例如近期美頻繁放風的、為抑制國內通脹減免對華關稅的政策意向。但我們應該看到，即使在存在合作空間的經濟方面，美對華政策仍屬於「退一步進十步」的攻勢。例如，美正穩步推進建設對華投資審查，金融監管機構、商務部均在加強對話管制，而且借俄烏衝突醞釀針對中國技術企業的新制裁。

美國下半年還將對川普時期的關稅政策進行4年一度的重審，對中國所謂「不公平貿易」行為進行拜登政府的官方定位，並繼續調整關稅政策。在這些貿易限制措施的討論和落地過程中，拜登政府很難發出對華「示弱」的政治信號。

中美是否能夠避免惡性競爭和衝突，很大程度上取決於「理性派」的聲音——理性派不一定親中，但一定反對部分美西方政客挑起的、基於意識形態的大國對立。當前「理性派」在兩個層面處於失聲狀態：在美國內部，儘管大量的反華提案是由少數國會政客挑起，中國問題在美國社會的關注優先度仍然偏低，美國卻缺乏反思反華運動的聲音，甚至部分跨國資本集團也意圖借反華潮向中國政府施壓。

在美國同盟體系內部，歐洲在2019年後力推「意識形態外交」，部分歐洲政客希望效仿川普對中國進行政治敲詐，近期部分國家希望借反華換取美政治支持，俄烏衝突又加強了歐洲對美綁定；一系列因素都導致歐洲日益失去靈活外交的空間。當前美政客希望消除第三個層面上的「理性派」，即國際社會上意圖在中美之間保持中立的國家，因此拜登近期訪問日韓，並急於拉攏東協。俄烏衝突之下的中美亞太博弈將繼續加劇。

簡單而言，讓「理性派」站出來發聲的方式是迫使其承擔大國衝突的成本和風險，這是一個需要時間驗證的自然過程。當前中國與東協社會經濟合作緊密，政治交流也相對通暢，保持對華合作符合區域內國家的利益；與之相反，美方在經濟層面的激勵措施不多，美國-東協政治捆綁則給東協國家帶來額外風險。當前絕大多數區域內國家都保持了政治理性，例如柬埔寨首相顧問高金煥近期就坦言該國不會在中美之間「選邊站」，相信美近期的政治動作不會對東協產生顯著影響。

與此同時，隨著俄烏衝突逐步演化為俄羅斯-北約長期衝突，歐洲國家將承擔更多戰爭成本，深受通脹困擾的美國也無法置身事外；隨著衝突延續，以歐洲為代表的部分美國盟友內部可能出現反思意識形態對抗的聲音。因此當前階段中國應對美國攻勢的重要策略就是「熬」，中國需要盡可能降低近期疫情對經濟和社會運行的影響，度過當前一系列不可控因素帶來的國內脆弱期，提升在外部高強度封鎖施壓下的經濟韌性和社會穩定性，尤其是提振國內外資本——通常在國際事務中扮演「理性」聲音——對中國經濟的信心。等到部分國家無法承受大國競爭的成本，中國自然將迎來破局的政治機會。

當前中美之間風險比較大的潛在衝突點無疑是台海，拜登日韓之行也可能加劇這類風險。事實上美國內部已經出現聲稱「戰略透明政策失敗」，要求更加直接的對台軍事介入的聲音，無論民間還是政府都表現出積極干涉台海的跡象；日韓強硬派也可能投其所好，不但在拜登訪問時發表涉台聲明，而且配合美支援台灣當局擴大國際事務影響力。

儘管近期美頻繁挑釁，由於中國存在一些急迫的國內問題，社會抗衝擊能力存疑、動員程度相對較低，中國仍應努力避免中美衝突。由於美日等國近期關於台海的論述中鮮有提及對華戰略對話，通過談判來減少衝突機率不是一個切實有效的選擇，加強戰略威懾可能是僅存的政策選項。

當前美可能延續布林肯先前的「三把椅子」論，意圖在經濟領域與中國妥協的同時加強台海干預力度；與之相對，中國也應將經濟工具作為要求美方避免台海政治冒險的工具。只要能夠避免美國及其盟友引爆台海，美西方在當前俄烏衝突中承受的壓力就大於中國，最終將轉變當前意識形態主導的大國對抗政策。

（作者為中國社科院世經政所助理研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※