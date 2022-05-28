第75屆世界衛生大會於28日落幕。蔡政府本年推出的參與世衛劇早在23日就已經下戲。但是蔡政府仍然洋洋得意。《自由時報》27日的社論，以台灣參與世衛達到新高點為題，對本年蔡政府的成就深感自豪。

外交部21日發布新聞稿聲稱，全球已有71個友好國家的行政機關、立法部門及跨國議會組織，逾3700名政要、議員及各界友人，以多元方式展現對我參與世衛的強勁支持。但是中央社27日報導，今年有21國與馬爾他騎士團，總計22位公衛代表，在大會中從寶貴的3分鐘發言內撥出時間明確為台仗義執言，聲量遠超過去。

對照中央社報導及外交部聲明，國人不禁產生若干疑問。

第一，外交部說有71國挺台，為何只有22位公衛代表發言？另外49國代表為何不發言？

其次，如果在世衛進行投票，這71國都確定會投贊成票嗎？

第三，世衛組織共有194個會員國。即使蔡政府獲得71國支持，但距離過半數還差27國。外交部將如何爭取這27票？有何策略？預計何時可以達標？

蔡政府已經連續6年讓國人期待落空。蔡總統任期只剩2年，應該向國人說明能否在2年內增加27個國家支持？以便國人早做心理準備。

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