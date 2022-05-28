促進轉型正義委員會將於5月30日解編，促轉會稍早向行政院長蘇貞昌遞交任務總結報告，促轉會代理主委葉虹靈表示，總結報告177萬字，裡面記載兩萬名受害者及龐大受壓迫的報告，並提出後續法治及政策建議，做為下一階段政府推動轉型正義的基礎。

行政院長蘇貞昌說，促轉會任務結束，接下來是新階段的開始，行政院特別成立人權與轉型正義處，並成立推動會報，促轉會原本任務由六部會承接，繼續把未盡的事情努力，一定要讓過去受到冤屈傷害的人民得到平反及還原真相。

持平而論，蔡政府執政成立的黨產會與促轉會都是黨同伐異的不入流組織，黨產會形同對國民黨抄家滅族無限上綱的迫害，促轉會假轉型正義之名卻行東廠之實，打擊政敵...種種惡形惡狀均遭媒體爆料。這次報告中最大的平反竟然是錦上添花把美麗島事件完全平反，其中施明德與林義雄有罪判決取消！

然而，最不領情的卻是政治犯入監長達25年的施明德，施明德選擇公開反擊，「替我平反的人，是我自己，縱然我付出了高昂的代價」。那些打著曾是美麗島事件的受害者政客，如今已是監察院長，幫助打官司的蘇貞昌與謝長廷分別是行政院閣揆與駐日代表，呂秀蓮也曾擔任過副總統咧！

對於百萬字任務總結報告，東華大學民族系教授施正鋒說，政府轉型正義搞錯方向，造成朝野、省籍與族群對立；施明德則公開抨擊，動機不正、人選不對，是促轉失敗的主因。蘇院長想要促轉正義「另起爐灶」，有何道理？

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