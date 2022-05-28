全球最大影音串流平台Netflix，21日在臉書分享一則以韓劇《還有明天》的劇照，配上「風吹日曬還是買不到」文字，暗諷台灣快篩缺貨。貼文一出，綠營側翼灌爆臉書、發起退訂，Netflix光是刪文仍不足以平息，最後被逼到只能發道歉聲明，表示會「深自檢討」。

4月本土疫情爆發，因政府防疫政策失能，導致快篩整備不足，讓各地民眾只能排隊搶買，所謂「風吹日曬還是買不到」，有說錯嗎？前副總統陳建仁接受英國《衛報》訪問，不也坦承「政府並沒有準備好足夠快篩試劑」？既然是事實，為何台灣會有一股力量不允許Netflix描述真實社會現象？

如今，Netflix尚未從快篩之亂脫身，藝人郭彥均也因為分享醫護朋友描述「天天都在病房救病人」、「看到這麼多孩子就這樣走了」的貼文，同樣遭到網路出征，連行政院長蘇貞昌都譴責不實謠言要咎責查辦。

單就該則貼文語意而言，就只是轉達第一線醫護人員對醫療現況的憂心，文中亦無任何批評政府的文字，結果卻是被網軍「腦補」成指控醫院隱匿疫情，造假訊息製造恐慌。

問題是，台灣在這波疫情中，10歲以下兒童死亡截至28日累計10例、重症20例；未滿10歲染疫後重症死亡率高達10萬分之5，遠高於新加坡、日韓等鄰近國家。確診及死亡數的攀升，證明兒童防疫配套措施的不到位，以此對比郭彥均的貼文，請問哪句話沒有貼近事實？

從Netflix到郭彥均，眼前的台灣，儘管正為了蔡政府虛度2年光陰而付出慘痛代價，但這個政府卻是忙著找代罪羔羊，獵捕說出國王沒穿新衣的小孩；彷彿愈多人不敢講真話，病毒就會自動退散。這樣的台灣，真的是病了。