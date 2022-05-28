由於國內新冠疫情惡化，行政院日前通過一項振興與紓困方案，預計發出345億的經費協助勞工與企業，但部分計畫恐怕思慮欠周，不僅難以振興產業，甚至可能有負面影響，行政院是該再評估考量。

國旅9月補助 暑假喝西北風

由國發會提出的「因應疫情新一波振興作為」，依照行政院的說法，此波振興方案以「助產業」、「護勞工」、「減負擔」、「穩金流」為四大目標，全部將發出345億元的紓困與振興經費，同時減收租金與稅收超過百億元，受惠人數近90萬；對受疫情影響嚴重的餐飲、觀光等產業，將投入164億元振興預算。至於是否再發消費券，行政院的回應是：尚無此計畫。

坦白說，以計畫名稱而言是有點名不符實，事實上，計畫內容是以紓困為主，與振興關係不大；編列上百億元所謂的振興預算，則是空泛又不知效益何在，最後很可能淪為空包彈、或甚至是「反振興」的效果。

在振興計畫中，最主要的是55億元花在觀光產業的振興計畫，交通部再次祭出國旅券，預計從9月起分兩階段上路，自由行住宿每晚補貼1300元，團體旅遊每團最高補助3萬元等。業者認為政府「現在講振興是畫錯重點」，應該先紓困救業者才對。

其實，「畫錯重點」之處應該不僅是紓困與振興的先後與取捨問題而已，振興計畫推出的時間也有問題。眾所皆知每年暑假必定是旅遊旺季，今年受疫情影響，預料暑假的國旅必然受到衝擊，交部或許是考慮到振興方案如在暑假中推動，可能帶來更多的旅遊人潮與「匯聚效果」，可能會讓疫情更惡化。

但問題是，國旅補助從9月開始，簡直是向全民公告，叫大家把旅遊計畫從暑假延後到9月之後，對已苦於旅客減少、營運困頓的觀光業者而言，是雪上加霜，豈不進一步讓觀光產業惡化？這是「振興計畫」還是「反振興」？

再者，現在是5月底，每日確診人數近10萬，依照專家預估早則1個月、晚則兩個月高峰就會過去，暑假出遊未必就是禁忌，國旅補助有必要刻意「閃過」暑假嗎？而如果政府的防疫政策要從「清零」往「共存」走，這種作法就更不必要了。

如果補助是7月開始到年底，則是既不會讓民眾為得到補助而把旅遊從暑假延後到9月之後，也不會讓仍對出遊有顧忌的民眾不得不把旅遊提早到暑假中，對業者與產業而言，也不會整個暑假都喝西北風。

政院畫錯重點 紓困講求精準

除了國旅產業的補助問題外，在計畫中也包括「天然氣繼續凍漲」項目。我們曾多次表達對凍漲的反對，這種作法成本高、效益低，更無法以價格抑制減少消費，同時存在著嚴重的不公平補貼。

但是在這次振興計畫中再次把天然氣凍漲列入，因這個政策短期內毫無改變的可能。如果這樣，這個計畫的成本就遠遠高於345億元，因為天然氣凍漲政策就讓中油第1季大虧500多億元，如果政策不變，今年就要為此補貼超過2000億元。

這波疫情惡化，每日確診人數直線上升後，縱然民眾已逐漸有「與病毒共存」的想法，也未如過去一樣出現全面性的「自我封城」，但減少出門、避免群聚、少逛街購物等是在所難免，看看捷運乘客數、入夜後的商業區，就知道衝擊仍不小，因此政府要祭出紓困、振興計畫，是可接受與理解。不過，錢還是必須花在刀口上，給確實有需要援助的民眾。

坦白說，過去幾波紓困發放過於浮濫、浪費，這次的發放應該要更「精準」，類似消費券這種花大錢卻未能精準命中需要協助者的政策，能免則免；未來即使景氣再下去，政府該努力的也該是「精準紓困」。

從更整體面來看，成功的防疫效益當然遠遠超過任何振興與紓困計畫；政府與社會當有印象，2020年新冠疫情重創觀光與內需產業後，讓產業起死回生的不是任何政府的振興與補貼政策，而是年中後疫情緩和，暑假後出現所謂的「報復性旅遊」與「報復性消費」。

但這次疫情再起來，政府的應變與政策調整確實有疏失與問題。小者從疫苗施打到快篩劑的準備，大者從整個防疫政策的調整因應，都有不足甚至重大疏失之處，國庫當然不可能用無限資源持續去紓困、補貼，在防疫作為與政策上作好才是治本之道。