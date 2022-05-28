美國國務卿布林肯的對華政策講話，基本延續了拜登政府過去一年來美國對華的一貫政策基調，不過，相比前幾年的咄咄逼人，這篇講話反而顯得溫和，甚至還公開表示不尋求與大陸展開新冷戰，而是要避免它。不過，在這種溫和基調的背後，還是有很多潛台詞，值得從各個段落中單獨提出來做一番分析。

布林肯首先指控了俄羅斯造成了「明確無誤的、迫在眉睫的威脅」，但很快話鋒一轉，直指中國才是「唯一不僅具有重塑國際秩序的意圖，且其日益增強的經濟、外交、軍事和技術力量又使之具備這樣做的能力的國家」，這是一個非常鮮明的對比，一直以來民主黨政府都將俄羅斯視為最大的地緣政治對手，他們也是這麼做的，近年來的歷屆民主黨政府都與俄羅斯關係劍拔弩張，並消耗了大量警力用於抗衡俄羅斯。某種意義上說，這種操作也為中國提供了難得的戰略緩衝，避免成為美國的頭號鬥爭對象。

然而從布林肯的這番最新表態來看，美國似乎更希望掉轉槍頭，將更多精力放在與中國的競爭上。從布林肯不厭其煩羅列的那些聯盟或者協作機制上看，美國確實在花更多的精力來構築針對大陸的包圍圈，而這無疑是地緣政治的一大實質改變。

而為了更好地實現美國的戰略目標，拜登政府似乎也想有意識地針對川普政府的一些政策進行糾偏，例如布林肯就提及華人特別是科技人才在美國的處境，他們更希望充分利用來自中國的人才為自己所用，而不是像川普政府那樣將人才拒之門外。這種基於人才資源的競爭思維，可能對大陸的科技創新和進步帶來衝擊。

不僅如此，為了提升美國的吸引力並對沖來自中國的競爭，布林肯特意提到美國在貿易方面諸如飛機、鋼材等領域向歐洲國家做出的讓步，他希望由此能避免中國的「乘虛而入」。雖然不確定這類舉措能有多大實際效果，但確實能感受到美國對中國的威脅感受頗深，且充滿了危機感，甚至無力感。因此，美國迫切需要來自盟友的協助，並試圖擴大盟友和友好國家的範圍。

由此也可以理解為何美國開始頻繁打出「台灣牌」，因為跟其他國家比起來，台灣確實是少數能夠犧牲自己利益配合美國戰略利益的地方，另外一個是澳大利亞，但現在政黨輪替之後看起來也有改弦更張的趨勢。

當然，美國並不想讓自己直接介入這種衝突，相反，美國也充分意識到風險愈來愈可能變成現實，所以布林肯引用了拜登常說的「唯一比故意衝突更糟糕的衝突是無意的衝突」，所以美國的主要工作是致力於防止這種情況發生，並將與中國的危機溝通和降低風險措施列為優先事項。這某種程度上也類似於美國在烏克蘭戰爭中的表現，美國始終致力於避免將自己置身於衝突的現場，而更期望讓烏克蘭充當馬前卒，而自己則在後面進行危機管控。

換言之，美國接下來的重要工作是與大陸建立危機控管機制，並隨時因應風險調整政策，而在可控範圍內則希望相關的盟友和合作夥伴能夠為其衝鋒陷陣。從這個角度看，我們大概可以得出一個結論，中美之間後續可能不會出現實質性的重大危機，但整個亞太地區特別是台海地區，會出現代理人之戰，烏克蘭的今時今日恐怕也將很快重演。