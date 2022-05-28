美國國務卿布林肯發表對中國政策演講，雖然他說要避免與中國發生「新冷戰」，但是演說內容卻引來大陸外交部火力全開的「口水熱戰」。不僅大陸外交部發言人汪文斌洋洋灑灑整理7要點回擊；外交部發言人華春瑩更是連發11組推文，逐一回擊布林肯的講話內容。

大陸回擊的內容，僅就台灣問題的說法，或許可以看出大陸急切反擊的情緒，因為從布林肯對台灣問題的陳述，正如華春瑩所說：「這番講話聽起來更像是針對中國發起全面戰略競爭或戰爭的宣言」。

布林肯有關台灣問題的陳述，主要有三部分：第一部分是強調對台政策沒有改變。美國仍然堅定地奉行「一個中國」的政策，該政策以《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證為指導。反對任何一方單方面改變現狀；不支持台灣獨立；期待兩岸的分歧以和平方式得到解決。

第二部分是強調，美國將繼續履行在《台灣關係法》下的承諾，協助台灣保持足夠的自衛能力，並保持美國抵制任何訴諸武力或可能危及台灣安全，或社會或經濟體制的其他形式的脅迫的能力。

第三部分是，北京的言辭和活動日益具有挑釁性，例如幾乎每天都出動解放軍的飛機在台灣附近飛行。這些言行嚴重破壞穩定，造成誤判風險，威脅到台灣海峽的和平與穩定。正如我們從總統與印太地區盟友和夥伴討論中看到的那樣，維護海峽兩岸的和平與穩定不僅符合美國的利益，也是一個受到國際關注的問題，對區域和全球安全與繁榮至關重要。

這三個部分看似陳腔濫調，沒有新意，但是問題就在第二和第三部分的說法。在第二部分中，布林肯的說詞是過去比較少提及的內容，尤其是拜登在東京「口誤」說出：「若台海發生戰事，美國願意軍事保衛台灣」之後，布林肯特別到「保持我們抵制任何訴諸武力脅迫的能力」，是否會被認為跟拜登在唱雙簧？

所以，儘管在拜登「口誤」事後，白宮立即出來澄清說，美國對台政策沒有改變，拜登自己也在隔日重申，在台灣問題上的「戰略模糊」政策並未改變。但是，布林肯這句「保持抵制任何訴諸武力脅迫的能力」，就有些此地無銀三百兩的把「戰略模糊」又變成「戰略清晰」，也難怪大陸外交部要強力反擊。

在第三部分布林肯強調「印太地區盟友和夥伴」的討論中看到的那樣，這句話把原先沒納入「印太經濟架構」的台灣，提升到印太盟友關切的問題，甚至把台海的和平穩定說成不僅符合美國利益，也攸關區域與全球安全的範疇，明白的是讓台海問題國際化。

美國對台「戰略清晰」以及台海問題國際化，一直是中國大陸最關切的事項，布林肯雖未直言，卻又讓人「清晰」的了解美國的用意，這顯然是觸怒中國大陸的痛點。（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授）