Omicron疫情來到高原期，每日新增約8、9萬例。高原期會持續多久，跟群體免疫力有關，以台灣3劑疫苗覆蓋率達65%、疫苗保護力70%來算，約有45%群體免疫力，而如果Omicron在這波疫情曝光前的R值為4，那麼需有75%群體免疫力，才能讓R值降到1以下，曲線才會往下走，因此約需30%人口染疫才能達到這個數字，但難免有染疫黑數，於是帳面上約20%人口染疫便可。

20%人口染疫若能緩解，那麼曲線中點（亦為高峰產生處）為10%人口，相當於240萬人，而目前已有170萬人染疫，因此最慢一周後就會達到高峰。這是以R值為4來估計，但因民眾自主防疫，讓人流指數下降，因此若以7.5%人口染疫計算，現在就已經抵達高峰。

雖然新增來到高原期，中重症與死亡比例卻一直增加，最可能原因是實際比例沒有大幅躍升，而是染疫黑數增加了，比如好多人染疫以後沒有快篩，或者快篩後沒有確診，就會讓分母變小，但因為中重症一定會就醫，分子不會變小，於是比例就會增加。

死亡率目前增加到0.06%，雖然仍低於鄰近國家的0.1%，但似有繼續攀升的趨勢。死亡率最重要的決定因素是80歲以上染疫占率與死亡率，而這兩項數據也呈現上升趨勢，大約比1個月前增加了50%左右，值得關注。

要降低高高齡死亡率，最重要手段為盡早讓染疫者服用抗病毒藥物，目前每日給藥人數提升到1萬，或許接下來就會反映在死亡率數字。安養院死亡占率維持在2成6左右，代表機構群聚沒有惡化跡象，應繼續努力。

在兒童死亡率方面，有人說台灣比鄰國高，其實香港11歲以下死亡率為0.006%，高於台灣，而紐西蘭為0.003%，跟台灣相當。至於南韓較低，可能與病毒檢驗較多有關。有人以美國兒童死亡率來預估台灣，其實那是去年底以前的數字，Omicron疫情還沒出現，不適用於台灣。

接下來若維持每日新增8、9萬，最快20天，最慢35天，就達到染疫1成5到2成人口，曲線就會折彎下來，甚至降到新增萬例以下，換算時間約在6月底、7月初。到了7月底、8月初，如果民眾自主防疫程度沒變，曲線勢必會探底。然而，如果大家看到疫情緩解，開始不戴口罩，或者增加群聚，那麼又會帶動曲線小幅上揚。

目前看起來專責床位已不至於不夠用，如果醫療人力也能適當調配，避免過勞，醫療體系的考驗應該就會過關。急診大排長龍景象，因為「快篩確診」全面施行，也已改善。兒童疫苗逐漸到位，引發搶打，顯然最終覆蓋率也不會太低。

如果預期7月底疫情探底，可讓學童提早放暑假，先去打疫苗，2個月後便可提早開學，安心返校上課。疫情緩解以後，不代表可以脫下口罩與安心內用，因為這是人流指數下降的結果。如果大家希望可以回到3年前的生活，那麼勢必要有更多人口染疫；反之，若能接受戴口罩、避免高風險群聚也是一種「新常態」，那麼7月底就是「與病毒共存」到來的時刻。（作者為醫師）