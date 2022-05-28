真相難辨，照片抵不過照騙，上海封城兩個月，留下許多的真相，也給出了許多的照片。經過包裝與拼裝之後，這些照騙流露出上海的一些醜態，值得一探。

上海副市長宗明於疫情防控記者會上表示，該市未來的防控工作將分三階段進行。第一階段……第二階段時間從5月22日至31日，為邁向常態化防控轉換階段，致力於減少單日新增病例數，持續縮小封控區和管控區範圍，直至解封為止。

由宗明上面這段談話看來，外傳的上海已解封，其實真假之說難辨，與其說已解封，不如說，重點不在解封，在於解封後的安全防疫控管，是否能夠保全市民的生命安全與生活穩定，這才是解封真正地意義與實質效益。

人最無常，也最無助的是，不知今夕是何夕？不知此餐之後，下餐在何處？這是人最感無奈與無助的最痛與最怕。上海圍封兩個月以來，這座曾經繁華富貴的大城市，養活了近2500萬人，成為中國數一數二的重要大城市。但是生活在這兩個月的上海人，的確，飽嚐著抗日剿匪之後，另一次地飢寒交迫之日。這應該是這兩個月以來，上海市民最有所感的生活歷練，或是人生從未有過的生活試煉。

人啊，最怕病來磨，更怕出不去，被關了近兩個月的許多上海人，有沒有感覺自己變呆了變傻了，過去生活在繁華安逸的上海人，這次真的知道失去自由與方便的痛苦日子，是如何地要人命，要人死生不知如何是好？

媒體稱，上海5月26日新增本土新冠肺炎確診病例45例，無症狀感染者219例，及死亡一例，疫情持續和緩。此時上海又創新詞「遛彎證」，部分小區出入，除了官方的健康碼、核酸報告之外，還須出示「遛彎證」。

媒體報導，上海市民王先生說：「我們小區，就是出去過一次，每家每戶發一個通行證、良民證啦，就是出去4個小時，可以遛彎或者購物啊。我們小區有4000人左右吧，根本買不到東西，都搶購一空了。」

上面這兩則報導，就可看出，即便是解封的上海，過去來去自如與好買好賣的景象還是很難回首，這才是上海人，思索不出原由的地方。更是上海人這輩子也不曾想過會過這樣的生活，而這還是上海嗎？即使是海上也不會物資匱乏到如此地步，所以今非昔比，夜上海啊夜上海，你那美好的小手與婆娑的腰身，如今在哪裡？怪不得傳聞滿天飛，盡是壞消息。這如何得以苟活的夜上海，終究哪一天可以重回天日，再現華光，實在令人憂心不已。

此外，報導指出，一位吳先生表示，上海當局說上海已復工復產，其實是假的，什麼復工復產，不是這回事。是很少一部分人復工，反正復工的話，就是讓人住在單位裡，不讓人出來的。吳先生還指，之前還不允許下地務農，真的是禍國殃民。

總之，從上述這幾個報導和分析來看，許多上海解封的真相，也一一的呈現在人的眼前，無以遁形。而躲藏在真相背後的照騙，除了真相片之外，有許多編織出來的話術和騙術，給人感覺就是現在很流行的所謂「照騙」。

而當前上海的景象，沒有像極了愛情，卻像極了「照騙」。讓人想起這句，關於我可能讓你很意外的Point，上海，你被蹂躪成這副模樣，我真的很意外。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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