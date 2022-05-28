台灣近來covid-19疫情高漲，許多天的每日新增病例高居世界之首，而新聞報導稱，台灣人均負債金額將達118.9萬元新台幣，也居世界高負債的前列，在此雙重壓力之下，是何等的無奈。少子化、向外國購買巨額軍火、以及一些不當的採購與舉措可能都是原因之一。要跳脫這個高疫情、高負債的「雙高」陷阱，當務之急是除了自力更生，也宜爭取外國的援助，以收雙管齊下之效。

與台灣友好的很多，有能力為台灣提供幫助支援的卻為數不多。據WTO剛出爐的數據，2021年世界進出口總額約為44.803兆美元，其中大陸的進出口總額約為6兆美元，仍高居世界第一，占全球總額的13.51%，美國的外貿總額約為4.692兆美元，居第二名，但增幅低於世界平均水平，其占比下滑至10.47%。

德國2021年的進出口商品總額約3兆美元，排名第三，荷蘭第四，台灣對歐洲的貿易量不大，2021且有88億美元逆差 （同年台灣對大陸的進出口享有1000多億美元的順差），歐洲與台灣的經貿關係不深，想要歐洲助台，不切實際。

排名第五的日本2021進出口商品總額約為1.525兆美元，僅為大陸的25%左右，2021年日本GDP也僅及大陸GDP之25%左右。台灣幾乎每年都送給日本巨額的貿易逆差，日本雖常聲稱對台灣友善，台灣對日本也像是言聽計從，但日本對台灣人民卻素不友善，對台灣漁民尤其兇悍，屢派武裝船艦驅趕侵害在公海作業的台灣漁船。日本又幾乎事事須向其佔領軍請示，要日本提供幫助，量非易事。何況日本財務省2022年5月公布的統計顯示，日本國際貿易收支連續4個財年惡化，經常項目順差大幅下降了22.3%，GDP的成長也遠不如預期，即便日本果真要幫忙台灣，也是泥菩薩過江，自身難保。

近日美國推出「印太經濟架構」（IPEF），有美、韓、日、印度、澳、紐、印尼、泰、馬、菲、新加坡、越南、汶萊等13個成員國。美國一再聲稱支持台灣，把台灣排除在以亞太為主的IPEF之外，台灣是被耍了？ 而且美稱美國的「一中政策」與對台政策沒改變，這有如俄烏之戰，美國稱全力支持烏克蘭，卻又聲明不會派兵直接參戰，同樣令人費解。

有美國媒體說，這是美國刻意的「模稜兩可策略」（Ambiguity），雖然IPEF像是美國針對中國「一帶一路」的回應，不過IPEF只是個架構協議，美國並不以此向IPEF成員國額外開放市場，IPEF不像類似《跨太平洋夥伴協定》（TPP）的正式協定，其模稜兩可策略，倒像是口惠不實的咬文嚼字。

IPEF的絕大多數成員都屬東協。疫情期間中國大陸與東協貿易逆勢增長，2021大陸與東協貨物貿易額達8782億美元，其中東協從大陸進口3945.1億美元，同比增長30.8%。東協向大陸出口4836.9億美元，同比增長26.1%，東協已是大陸第一大貿易夥伴，台灣若要從東協得到幫助，恐怕只有越南與大陸會伸出援手，可是越南GDP只是台灣GDP的30%左右，難登大雅，派不上大用場，而且越南也嚐到「一帶一路」的貿易甜頭，其2021進出口總額同比增長約為15%，越南要幫助台灣，怎能不心猿意馬？

相對於美國在IPEF上的經費投入，中國企業在「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資超過1400億美元，貿易額累計逾10兆美元，2022前4個月，大陸與「一帶一路」沿線國家的進出口合計8800多億美元，同比增長15.4%，且已與149個國家、32個國際組織簽署了多個 「一帶一路」合作協議。

台灣與大陸（加香港）的進出口關係更十分密切，以《經濟學人》報的2019數據為例，台灣出口總額是3046億美元，其占比分別是大陸（27.9%）、美國（14.1%）、香港（12.3%）、日本（7.1%），其中香港加大陸的佔比是40.2%，是絕對大頭。台灣進口總額是2849億美元，其佔比分別是大陸（20.1%）、日本（15.4%）、美國（12.2%）、香港（7.3%）、韓國（6.2%），其中香港加大陸的佔比是27.4%，也是獨佔鰲頭。

路透社稱，2021年台灣從香港加大陸獲得1050億美元的進出口順差，為歷年之最，但台灣的GDP不到大陸的GDP之6%，以此看來，台灣的進出口與經濟十分依賴大陸，想必大陸最有能力和意願來幫助台灣跳出目前疫情高漲、債台高築的窘境。

許多政治言語無半兩，台灣人民幸福重如山。如何拿捏是好？

（作者為航太工程師）

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