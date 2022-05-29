俄烏戰爭持續延燒，烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在城市遭受砲火襲擊，仍堅守城市不退，與部隊共同保衛基輔，讓大家認識到這位曾經是世界拳王的首都市長。在中華民國抗戰時期，首都南京市也有一位市長名叫蕭山令，他臨時「黃袍加身」，扛下南京臨時市長重任，最後殉職於滾滾長江，更應該讓國人銘記。

蕭山令（1892年－1937年），字鐵儂，出生於湖南益陽縣，蕭家為書香世家，三代連中秀才，蕭山令從小耳濡目染手不釋卷。因生逢亂世，看盡清廷腐敗和列強割據，蕭山令效法曾國藩統領湘軍保家衛國之志，決心投筆從戎考進保定軍校第三期，與白崇禧、徐庭瑤為同期步兵科同學，他曾立誓「兵符在握，一掃群魔」，畢業後展開戎馬生涯，參加北伐統一嶄露頭角，受到蔣中正倚重。1932年1月16日，憲兵司令部於首都南京市成立，擔負起護衛中樞要務，以谷正倫為首任憲兵司令，蕭山令擔任總務處長，主管憲兵的勤訓精練，憲兵成立之初編制2個旅6個團，在蕭山令的精心擘畫下，中華民國憲兵忠貞勁旅頗具規模，1937年3月升任憲兵副司令。

1937年8月13日，淞滬會戰爆發，國軍足足守住3個月，但敗勢已定，主力部隊全線撤出上海，日軍隨後兵分三路壓境，直逼南京，中華民國首都命在旦夕。危急中，蔣中正連開3次軍事委員會議，商討首都南京城是否棄守，會議上何應欽、李宗仁、白崇禧、徐永昌等眾將領皆認為南京是一個絕地，日軍可以三面包圍，北面受阻於長江，無路可退，且國軍在上海會戰損失太大，部隊筋疲力盡毫無戰鬥能力，短時間難已增補整訓，既然國府制定持久抗戰方針，就應放棄南京，並且直言南京是守不住了。當然，國民政府高層心知肚明，早在11月18日就宣布遷都重慶。

會議中，唐生智跳了出來，他獨排眾議說：「南京是我國首都，是國父陵寢所在地，值此大敵當前，在南京如不犧牲一二員大將，對不起國父在天之靈。本人主張死守南京，和敵人拚到底。」頓時眾將領鴉雀無聲，唐生智便打破沉默，自動請纓扛下死守南京重任，看到唐生智的慷慨陳詞，蔣中正就感性層面，大敵當前，如果倉皇辭廟全面棄守，國人民族自信心勢必瓦解，仍需與日寇作殊死戰，於是當場裁示堅守南京，由唐生智出任南京衛戍司令長官，統帥總兵力12萬人，唐生智就職後表示：「本人奉命保衛南京，誓與南京共存亡，不惜犧牲於南京保衛戰之中」。

唐生智說得聲色俱厲、大義凜然，但是蔣中正骨子裡知道，唐生智政治立場反覆，過去被指派為國民政府軍事訓練總監的虛職，由於沒有實際兵權，他無非想乘此機會重掌軍權，蔣委員長於是緊急起用另一名將領，那人正是蕭山令，蕭山令個性木訥寡言，但是條理縝密，處事忠貞，蔣中正信得過蕭山令、信得過憲兵部隊，由於當時憲兵司令谷正倫患病在重慶治療，遂命令蕭山令代理憲兵司令，兼首都警備司令、防空司令，成為拱衛國民政府首都的軍事實際負責人，地位僅次於唐生智。

1936年2月，蔣中正在南京主持憲兵訓練所第三期乙級學員畢業典禮後點名。（圖片來源：國史館／圖文：莊秉漢）

12月4日，中日兩軍開始正面衝突，南京保衛戰打響，國軍第七十四、六十六、八十三軍，以及三十六、八十七、八十八師等精銳德式師加入戰鬥序列，在南京外圍陣地殊死抵抗，日軍不斷增援兵力向我猛撲，數以萬計的炮彈、炸彈襲我陣地，但是國軍亟為英勇，事後日本防衛廳戰史室對此有記載：「敵人頑強抵抗」、「戰鬥沒有進展」等語。

蕭山令則率憲兵第二、第五、第十團及憲兵教導第二團、憲兵教練團等五個團衛戍南京，編入保衛南京戰鬥部隊序列，憲兵主力位於清涼門附近防守，憲兵並擔負收容落伍士兵的任務。

12月9日拂曉，日軍第九師團配合多輛坦克猛攻光華門，防守國軍第八十八師抵抗中傷亡過半，被逼退到光華門牆角，蕭山令為挽救戰局，親自率清涼門的憲兵部隊趕往光華門增援。戰鬥間，數次流彈從他身邊掠過，蕭山令代理司令無所畏懼，指揮憲兵數次擊退日軍進犯，天亮後，日軍不死心派出飛機助戰，向光華門投彈無數，憲兵傷亡百餘人。

12月11日，南京城破在即。蔣中正發出電報：「如情勢不能持久，可相機撤退，以圖整理而期反攻。」唐生智作為南京衛戍最高軍事統帥，收到電報頗感如釋重負、機不可失，在隨扈保護下，提前乘船離京脫險，然而唐生智並未向守城軍隊下達撤退令，守軍不知撤退之事，一直死戰。而另一位行政首長，南京市長馬俊超眼見中華門被敵人突破，連私人財產都不顧了，就狼狽不堪逃往漢口。

1947年6月，蔣中正以憲兵學校校長身份在南京主持該校第十一期畢業典禮。（圖片來源：國史館／圖文：莊秉漢）

南京城內人心惶惶，檯面上能跑的人全跑了，首都頓時陷入群龍無首，國軍各路無人指揮調度，混亂之際，留守只剩下蕭山令將軍，有幕僚勸說蕭山令要審時度勢，適當時機撤退，以保存實力，但被他拒絕，他認為軍人守土有責，既然受命拱衛首都，他自己應當戰死南京。於是國府緊急命令蕭山令兼任南京市市長，並充任渡江總指揮，在國軍各軍團崩潰之際，承擔起維持戰場秩序，掩護各部隊撤離突圍，蕭山令原只是一位憲兵司令部代理司令，頓時躍升為保衛南京市的軍事、行政最高指揮官，格外諷刺。

12日黃昏，南京各城門、陣地均告失守，南京市民扶老攜幼、爭先恐後搶渡長江逃難，但是北渡船舶奇度缺乏，造成場面失控壅塞，光是踩死和淹死就不計其數，江面上日軍快艇槍鳴炮轟，並開始對市民進行肆意屠殺。這位憲兵出身，臨危受命的南京市長蕭山令深感痛心疾首，不忍市民遭受日軍凌辱，他慷慨激昂訓勉6000餘名所屬憲兵，與其坐以待斃，不如與首都共存亡，他說：「只有戰死的憲兵，沒有投降的憲兵」，他要憲兵不做苟且偷安之事，要做「民眾之褓、軍伍之師」，恪盡憲兵職守，協助掩護南京市民撤退。

蕭山令先動員憲兵弟兄拆除屋舍梁柱，用來編紮木筏讓市民渡江，又令憲兵主力死守下關渡口（現為中山碼頭），為撤退的南京軍民斷後，於是憲兵部隊占據制高點對日軍進行阻擊，雙方血戰5個多小時，用生命換來南京軍民撤退時間，無奈彈盡援絕，最後，蕭山令率殘存憲兵用僅剩的冷兵器，與日軍展開白刃肉搏戰，憲兵毫不畏懼，如潮水般撲向日軍，奮勇衝殺，屢進屢退，日軍沒想到國軍在潰不成軍後，仍遭到這支憲兵部隊頑強抵抗，此役憲兵弟兄壯烈殉難者1200餘人，生死不明者近2600餘人，狀至慘烈，憲兵之血染紅滾滾長江。

在江水中指揮的蕭山令也身中數彈，日軍數千人騎兵與海軍水路進逼岸邊，重重包圍蕭山令，如同成群結隊的豺狼，目光兇殘緊緊盯住獵物，此時蕭山令人生走到盡頭，他舉起手槍，射進自己的太陽穴，飲彈殺身成仁。死時，他的半截身軀依然屹立江水中，一代名將、南京市長就此殞落，完成了與南京共存亡的承諾，時年45歲。

國民政府追晉殉國的蕭山令為陸軍中將，12月12日是蕭山令將軍殉職日，政府明定該日為中華民國的「憲兵節」，冀望憲兵後期永誌不忘他的英勇事蹟，蔣中正也特頒「以死勤事」輓詞，告慰首都南京保衛戰中，拚到最後一人、一槍、一彈之全體憲兵英靈。

今天全球聚焦俄烏交戰首都基輔，相較當年的南京市長蕭山令，他堅持固守南京城，不計生死、挺身而出協助數萬民眾安然渡江，死前留下「死在抗日報國前線，榮幸之至」遺言，他是抗戰爆發第一位殉國的市長，身為首都市長，他沒讓市民失望，俯仰無愧國都南京市，這座華夏正朔之所在。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）