「這是我第二次成為社區防疫志願者，既然已經有了一定的經驗，這次更應該主動擔當，衝在前線。」4月底，北京新一輪疫情暴發，24歲的定居台胞伍建瑞又一次主動報名成為一名社區防疫志願者。

伍建瑞是定居祖國大陸的第三代台胞，他的父親是一名台商，長期致力於兩岸文化交流。在大學時，伍建瑞就堅定地選擇成為一名共產黨員，「可能是受我父親影響，在長大後我越來越堅定自己的想法，希望能為大陸發展作出自己的一點貢獻。」

每日清晨5點半，伍建瑞都會準時來到豐台區東鐵匠營街道和社區工作人員為馬上開始的核酸檢測工作做好準備，將採集點的工作台擺放整齊，掃瞄身份證、登記信息、維持秩序……穿上防護服的「伍大白」開始了一天的志願者工作。

「這次核酸檢測頻率非常高，不管是對於工作人員還是居民，其實都是心理上的一種考驗。」伍建瑞說，經過好幾輪的核酸後，居民們明顯疲憊了，但一直都認真配合。在排隊時，還會自動為老人小孩讓出綠色通道。

第二次參與防疫工作的伍建瑞比以往多了一份淡定，更多了一分堅定。「再次穿上防護服，我已經沒有最初的忐忑與害怕了。第一次參加抗疫時，我們是閉環管理。當時在封控區呆了三周多，24小時待命狀態。只要居民有需要，我們隨時在。」2022年初，北京市豐台區疫情形勢驟然緊張，伍建瑞主動向組織請纓，下沉支援玉泉營街道中風險地區萬柳西園的疫情防控工作，進入封控區。負責居家人員的入戶核酸檢測、涉疫人員轉運、物資上門配送等工作以及臨時性任務。

談及在抗疫工作中印象最深的事，伍建瑞動情地說：「工作時，居民的理解與支持讓我特別感動。」他特別提到，2022年除夕那天，他與同事們負責將物資送到封管控區居民手中。從白天忙到黑夜，因為晚上光線昏暗，小區居民們自發拿著手電筒、打開家門口的燈為他們照亮。還有居民對他們說，「大過年來給我們做核酸，你們辛苦了」「謝謝大白」「還沒吃飯吧，我家有餃子」……小區居民們誠摯的感謝和溫暖的舉動，讓他感到莫大的鼓舞。

伍建瑞為社區居民發放物資。（圖：台胞之家）

共克時艱，眾志成城。為了人民群眾的健康，無數「平凡英雄」在各自崗位上堅守，他們勇敢逆行、救死扶傷，他們堅守一線、服務社區。在這些身影中，台胞從未缺席。當其他高風險社區需要志願者支援時，伍建瑞義無反顧地再次出發。他說，「作為一名黨員，衝在前面、勇於擔當是必須的；作為一名台胞，能為首都疫情防控貢獻自己的力量，倍感幸運和榮光。」

（本文來源：「台胞之家」微信公眾號）