美國總統拜登的東北亞之行，公布「亞太經濟架構」（IPEF）藍圖，共有13個成員國，但沒有納入台灣。而今年1月起運行的「區域全面經濟夥伴協議」（RCEP），也沒有台灣。而美國組建的IPEF，因為沒有關稅、市場、約束力的基礎，到底將如何發展，值得再觀察。

細觀RCEP的15個成員經濟體，除了東南亞10國以外，還有中國大陸、日本、南韓、澳洲、紐西蘭。其中，和美國有自由貿易協定的國家，有日本、南韓、新加坡和澳洲；且是全世界第一個，同時有中國大陸、日本、南韓在內的區域性經貿組織。現有區域性經貿組織或架構本就盤根錯節，如今因為「亞太經濟架構」的提出，而更趨複雜而且耐人尋味。IPEF排除中國大陸，以及東南亞柬埔寨、寮國、緬甸，由美國、日本、以及印度領銜，與RCEP重複者有11個國家，而且13個國家的GDP占全世界40％，更勝RCEP的30％。

然而，RECP與IPEF最大的差別有三點：第一，前者由國家元首簽署，國會通過，企業與人民願意支持，整個合法化的過程，雖然曠日費時，但卻有約束力。第二，前者秉持經貿利益不是「有你無我，零和遊戲」，而是政治共識的形成，得來不易。第三，後者沒有論及關稅和市場准入，缺乏實質的經濟誘因。由於不是以國家與國家簽署正式協定的組成方式，雖然短期間，一蹴可幾，但中長期而言，可能因為各國政府的政黨輪替而改變。

回顧過去，RCEP可說是，顛簸坎坷，「十年磨一劍」。從東協高峰會在2011年通過「區域全面經濟夥伴協議」，到2017年11月，東協+6（中日韓印澳紐）強調「經濟一體化」的第一次元首會議，乃至於印度在2019年11月退出，東協+5的國家元首在2020年11年簽署協議，並於今年1月起生效施行。內容包括：貨物貿易、服務貿易、貿易救濟、原產地規則，乃至於投資和電子商務、以及政府採購；10年內完成零關稅的貨物涵蓋率，預定達到91％。無論是否能夠循序漸進，按照預定的時程達成目標，其所追求共存共榮的願景，清楚明瞭。

美國學者Farazmand在2007年將所謂「全球化」視為：國際化、邊境開放、一種現象、既是一個上升的現象，也是資本累積（capital accumulation）的持續過程。就本世紀前20年的「經貿全球化」觀之，全球各國與人民都受惠於跨越國界疆域的經貿紅利，似乎逐漸達到極致。然而，美國前總統川普2016年就任後，退出美國自己創建的TPP，取而代之的是，能夠獲得「更好交易條件」、一個又一個的雙邊談判。最具體的案例就是北美自由貿易區（NAFTA）與時俱進，重新談判、再次出發的美墨加協定（USMCA）。而這也使得「經貿區域化」，似乎成為引領國際經貿發展的新形勢。

過去20多年，亞洲太平洋地區的國家發展和區域經濟整合，雖然緩慢，但卻很多元。包括其一、「亞太自由貿易區」，尚未成功，仍有待努力。基於亞太經濟合作組織（APEC）的基礎，嘗試消除21個成員經濟體彼此之間的貿易壁壘，推動經濟一體化的「亞太自由貿易區」（FTAAP），源自於加拿大代表2004年的建議，以及2006年「太平洋經濟合作理事會」（Pacific Economic Cooperation Council, PECC）就自由貿易區，所進行的政治與經濟的可行性分析。其二，東南亞國家協會（ASEAN），十個國家希望在2025年，追求「東南亞經濟共同體」（AEC）的願景，以及其間從倡議、談判、協商，乃至於從「東協+1（中國）」到「東協+6」，最後的成果就是，今年1月1日起正式運作的RCEP。

2018年的美中貿易戰火，2020年迄今的新冠疫情，對於亞太經濟發展和區域經貿整合的進度，也許產生了一些影響，但在降低關稅、擴大市場、經濟復甦，則是「不變」的共同語言。至於「一聲令下，就地形成」的亞太經濟架構，雖然其經貿效益令許多成員國質疑，但在美國的強力主導下，以及新的運作模式，對於區域經濟和產業的影響仍值得密切關注。