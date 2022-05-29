蘇貞昌要嚴辦「很多孩子都走了」，引發眾怒。這波疫情造成10位兒童確診死亡，與2020的數字比較，約略讓兒童死亡率增加9%，這是否算「很多」？民進黨政府應向社會道歉，並且正視兒童醫療資源不足的問題。

今年4月19日出現首例兒童確診死亡，到5月28日已有10例；40天10例，換算成全年是91.25例。而根據最新的2020年「兒童死亡原因」統計，0-11歲的兒童因肺炎死亡是16例，也就是說這波疫情增加兒童肺炎死亡人數75.25人，對比2020年的兒童死亡人數832人，兒童死亡人數估計將因疫情增加9%。

9% 算不算「很多」，蔡英文總統、蘇貞昌院長與陳時中部長有義務向社會解釋清楚。少子化後台灣兒科資源不足，疫情爆發二年多，陳時中到今年4月9日才表示要「研議」增加兒童重症醫療給付，這到底算什麼超前部署？

只許「世界看見台灣」，不准說醫護已經過勞，疫苗還是不足，民進黨真的欠社會一個道歉。

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