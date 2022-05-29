藝人郭彥均日前臉書體恤醫護，一句「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，引起「網軍」圍攻，好事者紛紛留言灌爆其臉書，雖其隨後刪文道歉，但仍引起社會關注，更有醫師杜承哲引用疾管局統計資料，痛斥有人說謊，甚至連行政院長蘇貞昌、疫情中心指揮官陳時中都「放話」要「究責查辦」，郭彥均一時之間成為社會焦點，受到極大壓力。

事實上截至27日，國內累積累計死亡人已達到1058人，其中有20例兒童感染新冠肺炎重症，10例死亡，比例為0.9%，看起來似乎真的不高，但我們必須問以蘇院長為首的抨擊者們，一個小孩的離世，難道不是一個家庭的破碎？連柯P小孩發燒都急著送急診，誰家孩子又不是父母的寶？以這個角度來看，這些批評者不僅缺乏同理心，更對不起自己的良心！是誰一直說疫情可控？是誰說台灣超前部署？

再者，台灣從防疫模範生到確診數世界第一、到被美國認定與非洲第三世界國家是一樣的高風險地區，究竟是誰的錯？主導防疫者沒肩膀，缺疫苗、缺快篩，防疫政策朝令夕改，難道都是民眾的錯？

可悲的是，比起時代力量立委－小燈泡媽媽王婉諭，這10位家長的聲音就顯得微不足道，當初小燈泡事件發生後，連蔡英文都親自致意。但面對這10例重症感染死亡兒童的家屬，執政黨卻連一聲抱歉也沒有！

當年時代力量認為小燈泡事件民氣可用，力邀王婉諭擔任不分區立委，在選前於立法院造勢之夜，王婉諭更以年輕媽媽之姿大聲疾呼「媽媽最關心的就是孩子，希望有更好的環境，這是一路以來的初衷，希望在這些議題上奮力，一起走進國會。」最終其也剛好成為時代力量第三席不分區。現在回過頭來看這段話，我們不禁要問時代力量和王婉諭：你們堅持的「更好環境」在哪裡？這10位小朋友的命又是否比不上小燈泡？為何你們不為這些小朋友發聲？

因為政府防疫失當，已造成10位小朋友感染重症死亡。若以當初時代力量的選舉邏輯來看，一位小朋友的遺憾換一席立委。10位立委已可成立黨團、參與協商，究竟是多還是少？呼叫時代力量！呼叫小燈泡媽媽！若只願當小綠、附和執政黨，最終必將真的成為「被時代的力量所淘汰的政黨」！而要求「查辦」郭彥均的批評者們，午夜夢迴時，良心又何安？

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