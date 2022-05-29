日前，美國總統拜登開啟了上任後首度亞洲之行，其各種表現以及美國政府近期在亞太心態的急遽變化，均揭示了中美「戰略僵持期」或提前到來。但毫無疑問，基於中美兩國目前的國力對比，美國仍然是世界唯一的超級大國，甚至於在阿富汗戰爭結束之後，美國只要不在其他地區介入軍事衝突，經過一段時間休養生息，美國國力會再次達到新的巔峰。

一般認為，大約只有中國國力等同於美國的時候，中美關係才可能進入戰略僵持期，而在此之前，美國會繼續保持咄咄逼人的戰略姿態，中國則相應保持防守姿態以穩中求進。

呈現美國戰略防禦的一面

冷戰結束以來，美國在國際舞台上總是咄咄逼人的進攻態勢，這不僅是對中國，而且是對世界上絕大多數國家。美國戰略進攻姿態的本質就是要捍衛美國的超級霸權。恰如1990年9月11日，美國總統老布希在國會參眾兩院的聯席會議上提出了建立世界新秩序的目標，再如20年後的2011年，時任國務卿的希拉蕊表示「21世紀是美國的太平洋世紀」。無論黨派為何，美國政界高層表現出的都是「領導世界捨我其誰」的霸氣。

然而，觀察此次拜登亞洲行的語調，已經出現明顯轉變，即美國不再強調「唯我獨尊」，而是時時刻刻展現「美國關心亞太、要維護台灣海峽的和平穩定」，並在會見韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄後尋求加持表態。換言之，拜登低調姿態，呈現更多的是國際戰略學界所稱的「防禦性現實主義」，而不是「進攻性現實主義」。

首先，拜登亞洲行，首先訪韓並直接去三星電子廠，瞭解半導體的供應鏈，這至少是29年來美國總統的首次，表明美國要想在高端科技產品供應鏈中繼續領先，但已經不能倚靠「單邊主義」了，緊密團結小夥伴是十分必要的。

其次，在涉台議題上，拜登「出兵防禦台灣」的失言，與美國國務院和國防部的糾正，恰恰說明拜登政府的總基調是防禦而非進攻。因為眼下，美國若強調對華進攻，中國強力反制可能並非美國願意看到。

當然，美國的戰略防禦也可以解釋為一種懷柔打法，或曰「以退為進」或者「誘敵深入」，但總的來說，拜登政府在亞太戰略的克制性是非常明顯的。

「戰略僵持期」可能提前到來

展望未來，中美在亞太博弈各有優勢，「戰略僵持期」有可能提前到來。所謂「戰略僵持期」，顧名思義，是說中美雙方互有攻守，但並沒有哪一方可以取得絕對優勢和完全支配。僵持期或許會較長期存在，顯然雙方暫無更好的替代選項。

眼下，中國的優勢在於穩住亞太的基本盤，從「一帶一路」到《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），循序推進與周邊國家的友好關係，夯實中國與周邊的經濟互利基礎。美國的優勢在於依托於美英澳三國聯盟（AUKUS）和美日印澳四方對話機制（QUAD），並利用多年來在地區秩序中積澱的號召力，構築圍堵中國的「虛勢」。

筆者認為，拜登亞洲行啟動了「印太經濟架構」（IPEF），但由於美國未在市場准入和關稅方面做出讓步，所以IPEF顯然並不可能替代RCEP。另一方面，中國雖然不喜看到美國在亞太佈局，以及相應的軍事動作升級，但似乎也無好的辦法立即遏止。

兩岸和平統一仍可期

雖然出於對台灣島內政治「綠化」的擔憂，中國大陸「武統」聲浪一直居高不下，但是中國大陸其實並沒有很急迫的「武統」衝動。原因在於，兩岸未來的實力消長態勢完全有利於中國大陸一側。

俄烏軍事衝突以來，美國承認烏克蘭對美國戰略的重要性，卻只給軍援，不出兵。雖然推動了對俄羅斯國際經濟制裁，但未能避免烏克蘭危機的升級。所以當拜登此次亞洲之行時明確提到「出兵防禦台灣」時，相當多的台灣媒體報導都是持質疑的口吻，因為僅憑美國領導人的一面之詞或不足取信。

隨著中國大陸綜合實力的不斷上升，以及更加平衡地佈局和經營亞太，終有一天會吸引台灣民眾的注意力，並最終累積為「回歸心願」的提升，兩岸和平統一仍然是可以期待的。（作者為中國勞動關係學院副教授）

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