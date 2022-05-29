自俄烏開戰以來，美國隊長聯袂西方國家組織復仇者聯盟，集團式供給烏克蘭軍需與金援，讓這場區域戰爭得以持續進行，兩國及周邊國家陷入無止盡水深火熱。同時間拜登打著部署「印太戰略」及經濟架構旗號踏足日、韓等國，並疾呼將不惜動用武力來確保台海安全，使得原本劍拔弩張的兩岸關係愈加一觸即發，有股山雨欲來的不祥之兆。

中國外交部發言人汪文斌強調：「台灣問題不容外部任何勢力干涉，美方應恪守一個中國原則謹言慎行，不要站在14億中國人民的對立面。」隨即美國國務卿布林肯於華盛頓大學對中政策演說時，表示對台政策不變，彷彿在緩頰外界擴大解讀拜登一而再、再而三，老糊塗似的失言，也為美中台三邊關係再次定錨和緩的相處方略。

坊間學者專家不間斷的影射俄烏戰爭將是未來兩岸關係的借鏡，助長了美國借台海緊張局勢升溫，繼續利用國際輿論來合理化打壓中國的藉口，另手則鍥而不捨的以建構台灣「不對稱」防衛力量為由，推銷更多價格不菲的軍火武器，強迫蔡政府照單全收。

早在4月初，新加坡總理李顯龍在美訪問期間，借智庫外交公開場合即語重心長表述：「俄烏戰爭與兩岸關係大相徑庭，前者有北約組織（NATO）及共同防禦條約的架構，後者沒有；美中奉行三個聯合公報條約及一中政策，美台則是一貫的戰略模糊，而此舉並無不妥，因爲彼此都希望能繼續以現況維持和平關係。」

持平而論，李顯龍這番話說的委婉客觀、字字珠璣，台灣與新加坡雖然沒有實際邦交，但舉凡政治立場、經貿往來、甚至連軍事合作都維持密切的互動，新加坡更多次在兩岸關係中扮演良善的公親角色，1993年辜汪會談、2015年馬習會都是經典範例，台灣人民應有獨立判斷思維，美國興風作浪對比新加坡力圖緩和，孰對孰錯，不言而喻。

美國固然聰明，但尚且有自知之明，深知中國大陸的崛起發展已非其能完全掌控。舉例來說，川普任內多次對中發起貿易戰，所付出的慘痛代價頻讓美方縮手，討不到便宜，或可預料不久的將來，中國大陸極有可能取而代之，成為全球第一大經濟體甚至是第一強權。為拖延阻止這一天的到來，美國嘗試各種方法，搗亂地緣政治的和平共存、攪混區域經濟的合作共贏，企圖搞陣營化、分裂化，豎立隔閡，泱泱大國算盤打得滴答響。

然而，兩大之間難為小，台灣是美中台不等邊三角關係中最被動、最脆弱的一方，充其量只是美中兩大強權博弈下的棋子，猶如過河卒子，只能進不得退，如果不知與對岸以和為貴，註定有去無回，變成棄子。

負責任的領導人，應該深思熟慮在美國與中國的競合架構中，台灣如何自處，權衡利弊，趨益避害，才不會淪入囚犯困境，難以自拔。（作者為台灣青年聯合會理事長 ）

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