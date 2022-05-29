新聞報導，來自雲林、台中的家長，凌晨12點開車南下抵達屏東火車站，就為了讓他們的小孩能立刻打到BNT兒童疫苗。

看到這則新聞，令人氣憤到抓狂！這種冷血的政府，竟然無能到這種地步，簡直是匪夷所思！

如果疫苗數量真的足夠，學童要打疫苗，為何不能優先讓各地方的醫生護士到學校去集體施打，而要再多等一週？ 讓焦急的家長無法再多等待一天，老遠從台中跑到屏東，半夜排隊，不就為了能讓他們的孩子能儘早打到疫苗，以減少染疫死亡的風險？

父母為了能讓子女活命，自己再苦一點都甘心。這種心情，沒有子女的蔡EE能理解嗎？陳時中與蘇院長在用力抓捕「散播不實謠言」的網民之餘，難道不會想到為全國那些家長分勞解憂嗎？那些家長難道不需要工作賺錢養家嗎？ 你們為百姓分勞解憂、做了好事，自然會得到民眾支持，你們究竟要做溫暖的太陽，還是冷酷的北風？

在歐美國家，兒童打疫苗還需要煩勞家長去排隊，不老早被憤怒的選民轟下台？ 不過在台灣，蔡EE的民調依然高居不下，可見媒體、網軍的洗腦功力，以及官方不斷用「散佈不實謠言」的指控威嚇異議者，還是十分有效的。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※