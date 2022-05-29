前交通部長林佳龍一再表達代表民進黨參選台北市長的意願，除了發動各路支持者公開勸進之外，也公開發布首都願景十二項政策，不難看出他的決心。

林佳龍佈局已久，去年就已經在所屬的台灣智庫成立有關首都治理的研究團隊。對林佳龍來說，參選台北市長當選，曝光率不輸總統，高票落敗就可以取得總統大選門票，是場穩贏不輸的局。在不願強碰新北市長侯友宜的狀況下，這也難怪他要力爭參選台北到底。

但對蔡英文來說，防止第二任內跛鴨、避免派系與潛在對手賴清德竄起才是第一要務，所以把提名權和黨機器緊抓在自己的手上，自然不會給林佳龍機會。

其實林佳龍本來有一個很好的談判籌碼，就是拿下黃承國主導的台北市黨部，和蔡英文叫陣，這就是顏聖冠被各派系推出來選市黨部主委的原因。可惜的是，除了高層強力運作之外，正國會內部的不團結與跑票，不但讓顏聖冠鎩羽而歸，也毀掉林佳龍的談判籌碼。

在蔡英文鐵了心要給陳時中的狀況下，林佳龍唯一的參選機會就是疫情延燒、陳時中失去關愛的眼神。但是屆時民進黨縣市長選情也會受到嚴重衝擊，林佳龍也會因此陪葬。

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